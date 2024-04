Torcedor que invadiu campo em Náutico x Sport fica famoso após jogo e é tietado

O torcedor do Náutico que invadiu duas vezes em menos de 10 minutos o campo do estádio dos Aflitos, no Recife, durante a partida da equipe alvirrubra contra o Sport, válida pela final do Campeonato Pernambucano, tem aproveitado a "fama" que conquistou com o ato inusitado.

Neste domingo, ele foi visto em uma "pelada" na cidade de Cabo de Santo Agostinho, que fica na Região Metropolitana do Recife. O nome verdadeiro do homem não foi divulgado até então: segundo páginas locais, ele é conhecido pelos apelidos de "Amendoim" e "Rasta, o Bin Laden do Náutico".

A dupla invasão ao gramado do estádio fez com que o agora "ilustre" torcedor fosse tietado por quem o avistava nas ruas da cidade. Vídeos e imagens que circulam pelas redes sociais mostram o rapaz tirando fotos com quem o parava.

Em um deles, o torcedor alvirrubro chega a afirmar que, caso seu clube do coração reverta a vantagem conquistada pelo Sport e conquiste o título de campeão pernambucano, voltará a invadir o campo, mas, dessa vez, pelado. A partida de volta, no entanto, será realizada com torcida única, assim como aconteceu no jogo de ida.

RELEMBRE O CASO

A primeira invasão do rapaz aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo, quando o Náutico já era derrotado por 2 a 0. Sem quase ninguém perceber, ele entrou no campo com a partida em andamento e caminhou tranquilamente de um lado para o outro, segurando uma garrafa de plástico, cujo conteúdo não foi revelado. Por causa da ação, o jogo foi paralisado e o rapaz foi tirado por agentes da polícia militar pernambucana.

Embora tenha sido contido pelos agentes, seis minutos depois, ele voltou a invadir o campo. Dessa vez, tentando abraçar o lateral-direito Danilo Belão, do Náutico, que se esquivou de imediato. Em seguida, o torcedor se jogou no gramado e foi novamente detido pelos militares. Depois, a partida foi reiniciada.

O jogo ainda foi marcado por um confronto entre um grupo de torcedores da equipe alvirrubra, aos 31 minutos da segunda etapa. Policiais militares, ao tentarem apartar a briga, acabaram sendo agredidos pelo grupo de torcedores. Os agentes usaram gás de pimenta, bombas de efeito moral e cassetetes para dispersá-los.