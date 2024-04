Corinthians estreia na Sul-Americana no Uruguai na busca de voltar a ser protagonista

Sem um título desde 2019 e vindo de campanhas fracas no Campeonato Brasileiro, quando lutou contra o rebaixamento, e no Campeonato Paulista, no qual ficou fora das quartas de final, o Corinthians estreia na Copa Sul-Americana, nesta terça-feira, em Montevidéu, no Uruguai, diante do Racing, às 21h30, com transmissão do SBT e do Paramount Plus, com a missão de voltar a ser protagonista.

Com o fracasso no Estadual, o técnico António Oliveira teve tempo para encontrar a melhor forma de a equipe atuar. Sem entrar em campo desde a quarta-feira passada, quando venceu o Londrina, em amistoso disputado em Cascavel, por 3 a 0, mas com futebol pobre, o treinador português espera por um rendimento melhor do time.

Apesar de jogar fora de casa, António Oliveira deverá optar por um esquema agressivo com três jogadores ofensivos: Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. O meio de campo, mais uma vez não poderá contar com Maycon, que se recupera de lesão muscular. Com isso, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro deverão formar o setor.

A defesa vai contar com o que o elenco tem de mais experiente. Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo terão a oportunidade de mostrar entrosamento para o restante da temporada.

O treinador corintiano, que substituiu Mano Menezes durante o Paulistão, sabe que mais uma campanha fraca poderá causar forte pressão. Por isso, ele espera que o desempenho seja mais regular, ao contrário do que aconteceu no Estadual.

"Confio em meus jogadores, sei que eles buscam o melhor a cada treino e vamos atrás das vitórias em todos os jogos que serão disputados", disse António Oliveira por várias vezes durante o período de preparação.

Corinthians e Racing já se enfrentaram duas vezes. Foi na Libertadores de 2010, na fase de grupos. O time brasileiro venceu as duas, com 2 a 1, em São Paulo, e 2 a 0, em Montevidéu. Na época, Roberto Carlos e Ronaldo eram os destaques corintianos.

O Corinthians está no Grupo F e faz a segunda partida dia 9, contra o Nacional do Paraguai, na Neo Química Arena. O terceiro compromisso nesta fase de grupos vai ser diante do Argentinos Juniors, dia 23, no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires.

O Racing é o atual oitavo colocado no Campeonato Uruguaio, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Marco dez gols e sofreu também dez. O destaque do time é o atacante Tomás Verón Lupi, de 23 anos.

FICHA TÉCNICA

RACING X CORINTHIANS

RACING - Bacchia; Pereira, Monzón, Magallanes, Quiñónez; Urretaviscaya, De los Santos, Rodríguez, Rivero; Verón Lupi, Nandín. Técnico: Hernán López.

CORINTHIANS - Cassio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto, Pedro Raul e Wesley. Técnico: António Oliveira.

ÁRBITRO - Jhon Hinestroza (COL).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Centenário, em Montevidéu (URU).