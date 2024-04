Tite aproveita folga no Flamengo para jogar 'altinha' na praia e dá passe de chaleira

O técnico Tite relembrou brevemente os tempos de jogador na tarde de quarta-feira após o retorno do Flamengo de Bogotá, na Colômbia, onde a equipe empatou com o Millonarios pela estreia na Copa Libertadores. O treinador aproveitou o momento de folga pós-viagem para juntar-se aos netos e jogar uma 'altinha' na beira da praia, na Barra da Tijuca.

O filho de Tite, o auxiliar técnico do Flamengo Matheus Bachi, jogava altinha com Lucca e Leonardo, netos do treinador de 6 e 5 anos, respectivamente. No vídeo, postado pela mulher de Matheus, Fernanda Silva Bachi, ela conta que o "vovô" os viu pela janela do apartamento em que mora e resolveu juntar-se ao trio.

Ao menos nos registros postados por Fernanda, a altinha não foi tão efetiva quanto foi divertida para os garotos. Tite se esforçou com um passe de chaleira, utilizando o lado de fora do pé. Aos 62 anos, a mobilidade não é a mesma de quando foi jogador, em breve carreira entre 1978 e 1989. Ano passado, o técnico aproveitou o período sem trabalhar para fazer uma cirurgia no joelho com Rodrigo Lasmar, médico do Atlético-MG e da seleção brasileira, para colocação de uma prótese. Foram as dores no joelho que o fizeram parar a carreira como atleta aos 28 anos.

Na tarde desta quinta-feira, Tite e o restante da comissão técnica e elenco do Flamengo se reapresentaram no Ninho do Urubu. Agora, a equipe foca na decisão do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, no domingo, dia 7, às 16h, no Maracanã. O time pode perder por até dois gols de diferença e ainda garante o título, após a vitória por 3 a 0 no primeiro jogo.