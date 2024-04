Palmeiras volta da Argentina e já treina para a decisão de domingo contra o Santos

A quinta-feira foi intensa para os jogadores do Palmeiras. Após o empate com o San Lorenzo, em Buenos Aires, na quarta-feira à noite, pela Copa Libertadores, os jogadores do time alviverde desembarcaram em São Paulo no início da tarde e já foram para a Academia de Futebol, onde iniciaram a preparação para a final do Campeonato Paulista, domingo, diante do Santos, às 18h, no Allianz Parque.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no Nuevo Gasometro fizeram trabalhos regenerativos, enquanto o restante do elenco participou de um coletivo em campo reduzido, com dois tempos de 20 minutos.

O meio-campista Luis Guilherme comentou sua atuação na Argentina e também falou sobre a decisão do Paulistão. "É importante estar treinando, sempre melhorando o que tem de melhorar. Foi um jogo difícil contra a boa equipe do San Lorenzo. Graças a Deus, conseguimos fazer o gol de empate e sair com um resultado importante. Domingo tem mais uma grande decisão e, se Deus quiser, a gente vai sair com o título."

Palmeiras e Santos disputam uma final de campeonato pela 8ª vez na história, e a vantagem é alviverde de quatro títulos contra três. Os palmeirense levaram a melhor no Torneio Início de 1942, no Campeonato Paulista de 1959, na Copa do Brasil de 2015 e na Copa Libertadores de 2020. Já os santistas foram campeão no Torneio Início Extra de 1926, no Torneio Início de 1937 e no Campeonato Paulista de 2015.

"Que a torcida nos incentive do começo ao fim, como fizeram em todos os jogos que jogamos em casa, tanto no Allianz quanto em Barueri. Estavam sempre apoiando a gente, e no domingo não vai ser diferente. Espero que eles apoiem do começo ao fim. Daremos a vida para, se Deus quiser, sair com o título. O grupo está sempre preparado, sempre treinando firme para quando aparecer a oportunidade dar conta do recado", afirmou Luis Guilherme.

O Santos venceu o primeiro jogo da final do Paulista, por 1 a 0, na Vila Belmiro, e joga por um empate para ser campeão. O Palmeiras precisa de um triunfo por dois gols de diferença. Em caso de vitória simples dos comandados de Abel Ferreira, a decisão será na cobrança de pênaltis.