Beatriz Haddad Maia perde para russa e é eliminada nas oitavas de final em Charleston

A brasileira Beatriz Haddad Maia está fora do WTA 500 de Charleston, nos Estados Unidos. A 13ª do ranking mundial foi eliminada, nesta quinta-feira, nas oitavas de final, pela russa Veronika Kudermetova, 19ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1, em 1h37 de jogo.

O primeiro set teve dois momentos distintos. Nos cinco primeiros games as tenistas se apoiaram em um saque forte e bem colocado para manterem seus serviços. Na sequência, o panorama da partida mudou totalmente e cinco quebras foram registradas. Após 56 minutos, a russa venceu por 7/5.

A irregularidade da tenista brasileira permaneceu no segundo set. Bia teve o saque quebrado logo no terceiro game e teve a chance de devolver a quebra no quarto, quando chegou a ter três chances, mas não impediu a reação de Kudermetova, que fez 3 a 1.

Aproveitando os vários erros da brasileira, a russa abriu vantagem maior ao marcar 4 a 1, com mais um serviço quebrado. Com forte saque, Kudermetova aumentou a vantagem para 5 a 1 e fechou o jogo com nova quebra.

Na quarta-feira, a tenista número 1 do Brasil superou a local Caroline Dolehide por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em 1h40min de confronto.