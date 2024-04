São Paulo sofre com lesões e perde primeiro jogo da Libertadores diante do Talleres

A cidade de Córdoba definitivamente é inóspita para o São Paulo. As memórias recentes de derrotas em final de Sul-Americana e queda na fase prévia da Libertadores se reacenderam com uma partida desastrosa nesta quinta-feira. O time tricolor sofreu com três lesões no primeiro tempo, o técnico Thiago Carpini tomou o caminho errado em um dilema e o resultado não poderia ser outro: derrota por 2 a 1 para o Talleres na estreia.

O que se viu no Estádio Mario Kempes foi um São Paulo no qual não se pode confiar. Não se pode dizer que o time seria outro sem as lesões de Lucas, Rafinha e Rato. James Rodríguez foi uma grande decepção. No momento em que deveria assumir a responsabilidade e liderar o time, sumiu no jogo. Quem se mostrou, de fato, indispensável foi Luciano. O atacante fez o gol tricolor e deu novo ânimo à equipe. Galoppo também deixou claro que não pode ser reserva.

A estreia deixa o gosto de que tudo poderia ser diferente. Muitos - com razão - vão colocar a culpa do mau resultado sobre Carpini. A decisão de deixar o time com um a menos na reta final do primeiro tempo foi do treinador e cabe a ele lidar com as consequências. No futebol, nem mesmo as características que envolveram a situação são atenuantes.

O resultado deixa o São Paulo na lanterna do Grupo B, sem pontuar. A liderança é do Talleres, com três pontos. Empatados na segunda colocação estão Barcelona de Guayaquil e o chileno Cobresal.

Com a bola rolando, o jogo já se desenhou em desfavor dos são-paulinos. O Talleres conseguiu travar o jogo e ser mais ofensivo quando quis. As más notícias, porém, vieram a seguir. O lateral-direito Rafinha e o atacante Lucas Moura tiveram de ser substituídos ainda na primeira etapa por causa de lesões musculares. Os argentinos também perderam um atleta por lesão, o atacante Sosa.

Com a saída de líderes do elenco - e com a ausência de Calleri, que está machucado - a estratégia de Carpini sofreu um baque. O São Paulo teve alguns bons momentos na partida, com maior posse de bola, o que é comum a este time. Já o Talleres apostou nos tiros de longa distância e levou perigo.

O cenário ficou ainda pior quando Wellington Rato machucou o tornozelo em uma dividida. O meia precisou sair de campo e deixou Carpini entre a cruz e a espada. A regra prevê que um time só pode interromper o jogo em três momentos durante toda a partida para fazer as cinco substituições possíveis, além do intervalo. Como já havia feito duas paradas - nas trocas de Lucas e Rafinha - só restava uma interrupção para novas mudanças em todo o jogo. Assim, o treinador tinha de optar entre não fazer substituições ao longo da segunda etapa ou deixar o time com um jogador a menos durante todo o período de oito minutos de acréscimos.

Carpini escolheu ficar com um atleta a menos em campo. O Talleres, então, criou seguidas oportunidades, aproveitando a vantagem numérica. Em uma dessas chances, balançou as redes. Ramiro Ruíz Rodríguez recebeu na grande área e bateu forte para abrir o marcador aos 50 minutos.

Nada é tão ruim que não possa piorar. Logo aos sete minutos da etapa complementar, o Talleres cumpriu o roteiro esperado. Em contragolpe armado pela direita, Botta deixou Arboleda desnorteado e bateu para marcar mais um.

Aos 19 minutos, Carpini finalmente tomou uma decisão que arrancou aplausos da torcida do São Paulo. O técnico sacou James e Alisson e colocou Galoppo e Luciano. As caras novas no time, logo na primeira movimentação, protagonizaram o lance de gol. O argentino chutou, a bola bateu na trave e Luciano pegou o rebote para descontar, aos 21.

Depois do gol, o São Paulo cresceu na partida e ficou mais perto do empate. Nos últimos minutos, ensaiou uma verdadeira pressão de tirar o fôlego de todos os torcedores. Por pouco não saiu mais um gol. O placar, no entanto, ficou inalterado até o apito final.

O São Paulo volta a atuar na próxima quarta-feira pela segunda rodada da Copa Libertadores. Diante do time de menos expressão do Grupo B, o time tricolor terá o apoio de seu torcedor. A partida com o Cobresal acontece no MorumBis, às 21h30.

FICHA TÉCNICA

TALLERES 2 X 1 SÃO PAULO

TALLERES - Herrera; Benavidez, Catalán, Rodríguez e Navarro; Portilla (Juan Portillo), Marcos Portillo (Galarza) e Ortegoza; Botta, Sosa (Ramiro Ruíz Rodríguez/Mantilla) e Girotti (Nahuel Bustos). Técnico: Walter Ribonetto.

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha (Igor Vinícius), Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson (Galoppo); Lucas Moura (Ferreirinha), James Rodríguez (Luciano) e Wellington Rato (Erick); André Silva. Técnico: Thiago Carpini.

GOLS - Ramiro Ruíz Rodríguez, aos 50 minutos do 1º tempo; Botta, aos 7, Luciano aos 21 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Benvídez, Portilla, Marcos Portillo, Bustos, Luciano e Rafinha.

ÁRBITRO - Alexis Herrera (VEN).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Mario Kempes, em Córdoba.