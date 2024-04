Pressionado, Carpini confia na recuperação do São Paulo na Libertadores diante do Cobresal

A derrota para o Talleres na primeira rodada da Copa Libertadores aumentou a pressão sobre o trabalho do técnico Thiago Carpini no comando do time do São Paulo. Em entrevista coletiva, em Córdoba, o treinador preferiu destacar o empenho, mesmo com o resultado negativo.

"O resultado não foi o que a gente queria, mas diante das adversidades, com três lesões no primeiro tempo, acho que podemos destacar o empenho dos jogadores até o final, que quase levou a equipe a obter o empate, com duas chances. Uma com o Luciano e outra com o Diego Costa", disse Carpini.

O técnico confia que o time vai se recuperar na classificação do grupo na próxima quarta-feira, quando terá pela frente o Cobresal, no MorumBis. "A torcida e nós (jogadores e comissão técnica) estão esperando por esse jogo, com clima de Libertadores e tenho certeza que vamos conseguir um bom resultado."

O São Paulo está na lanterna do Grupo B, atrás de Barcelona de Guayaquil e Cobresal (um ponto cada) e do Talleres, que soma três pontos.

O meia Galoppo, que entrou no segundo tempo, afirmou que as três lesões (Rafinha, Lucas e Rato) no primeiro tempo atrapalharam o desempenho do time, mas não pode ser usado como desculpa para a derrota. "Uma pena, foi uma partida disputada, mas com três machucados, é difícil. Mas não é desculpa, foi uma atuação abaixo do que podemos jogar. Temos que fazer autocrítica, temos muito mais a dar. Sobre a decisão do treinador, não posso falar. Eles aproveitaram o momento que tinham um a mais. Vamos seguir lutando."

O zagueiro Arboleda mostrou otimismo. "Sabíamos que seria muito difícil. Com poucos minutos perdemos jogadores lesionados, importantes para a equipe. Tomamos um gol em falta de concentração. Temos uma grande equipe e vamos lutar pela classificação. São Paulo tem um time de muita qualidade, sempre mantém o mesmo padrão de jogo. Vamos corrigir os pequenos erros e concentrar para o próximo jogo. A gente sabe da qualidade que a gente tem. Tomamos gols que poderíamos ter evitado. Vamos tratar de ganhar em casa.