Jogador do Peñarol leva pedrada e deixa campo sangrando em jogo da Libertadores

A partida entre Rosario Central e Peñarol pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores foi marcada por uma cena chocante, na noite desta quinta-feira. O lateral-esquerdo Maxi Olivera, do time uruguaio, foi atingido por uma pedra que teria sido jogada pela torcida da equipe da casa.

A partida foi disputada no estádio Dr. Lisandro de la Torre, mais conhecido como Gigante de Arroyito, na cidade argentina de Rosario. A situação ocorreu após o final do jogo, quando os jogadores do Peñarol foram em direção ao espaço destinado à torcida do seu time, na parte inferior. No pavimento superior, diversos torcedores do Rosario começaram a atirar objetos em direção ao gramado.

De acordo com a imprensa uruguaia, esse teria sido o momento em que uma pedra atingiu Maxi Olivera no rosto e feriu o jogador logo abaixo do olho esquerdo. O lateral ficou muito incomodado com a situação e precisou ser contido por colegas de equipe.

Olivera foi para o vestiário em seguida e, segundo a mídia do Uruguai, o atleta foi para o hospital para tratar o ferimento. O jogador usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso, e agradeceu as mensagens de apoio que recebeu.

"Estou bem. Tirando as dores e alguns pontos, estou bem. Estou com muita raiva pelo péssimo tratamento que nossos torcedores, nosso povo, recebeu. Uma vergonha. Mas vamos juntos, lutar em todos os lugares. Peñarol e nada mais", disse o lateral.

Maxi Olivera também lamentou o placar do jogo, que foi de 1 a 0 para o time mandante. "Magoado pelo resultado, acreditamos que merecíamos algo mais", afirmou ele no texto. Rosario Central e Peñarol fazem parte do Grupo G da competição, que tem também o Atlético-MG e o Caracas, da Venezuela.