Apresentados, Luan Dias e Jefferson explicam escolha pelo Guarani: 'Projeto chamou atenção'

Dois reforços foram apresentados oficialmente no Guarani para a Série B do Campeonato Brasileiro. O meia Luan Dias foi emprestado pelo Água Santa enquanto o lateral-esquerdo Jefferson chegou em definitivo em negociação com o Atlético-GO.

Luan Dias, de 26 anos, pertence ao Água Santa, mas vem jogando por outros clubes, por empréstimo, depois do Estadual. Nos últimos quatro anos, passou por Ponte Preta, Goiás e Santos. O Guarani precisou vencer a concorrência do próprio Goiás e do Juventude, que irá disputar a elite nacional.

O meio-campista explicou o motivo de sua escolha. "Eu fiquei muito feliz quando recebi o contato e foi uma escolha muito rápida. Eu tive outras propostas, mas o foco foi na força da camisa e na possibilidade de sequência de jogos. É um projeto que me chamou atenção por ser um clube que vai brigar para subir. Estou feliz em estar aqui", detalhou.

Apesar de sempre se destacar no Água Santa, Luan Dias não consegue repetir os números em outros clubes. Ele admitiu isso, mas pontuou que a falta de sequência é um fator importante.

"Isso é uma verdade, mas também é uma questão da falta de sequência. Sempre que consegui sequência também consegui bons números. Quando isso não acontece, o que é comum no futebol, é mais difícil mesmo. Vou sempre trabalhar para ajudar e conseguir essa sequência", explicou.

O lateral Jefferson tem 27 e atuou por último no Juventude por empréstimo. Ele já trabalhou com o técnico Claudinei Oliveira no Goiás e também espera ter mais sequência em seu novo clube.

"Estou feliz com a oportunidade porque não estava tendo sequência no Juventude. Estou muito motivado, focado e vou procurar ajudar no ataque e na defesa. Estou bem fisicamente porque vinha treinando. Se precisar de mim, estarei pronto", garantiu.

Ele amenizou a disputa pela posição com Hélder e disse que isso favorece o Guarani na luta pelo acesso. "Eu venho bem focado para disputar a posição e vou trabalhar para isso. Essa pressão é normal. O primeiro objetivo é ajudar o time a subir para Série A", reforçou.

O Guarani segue preparação para a Série B, prevista para começar em 19 de abril. A estreia será diante do Vila Nova, fora de casa. O primeiro jogo como mandante será diante da Chapecoense na segunda rodada.