Verstappen vê no circuito de Suzuka, o cenário ideal para recuperação na Fórmula 1

Confiança em uma volta por cima. Esse é o sentimento que move Max Verstappen para a disputa do GP do Japão, marcado para a madrugada deste domingo, em Suzuka, pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1. Após abandonar a prova por problemas mecânicos na Austrália, ele disse ter um aliado para conseguir se recuperar na competiçao: o circuito de Suzuka.

"Acho que se você pensar em Melbourne do ponto de vista do desempenho, fomos rápidos. O problema é que não terminamos. Nosso carro normalmente gosta de curvas de alta velocidade, então esperamos poder mostrar isso novamente neste fim de semana", disse o holandês que deixou a corrida por problemas no freio.

O primeiro treino livre reforça o discurso do piloto da Red Bull. Na atividade, Max foi o mais rápido e registrou o tempo de 1min30s056 e ficou 0,181 segundos à frente do companheiro de equipe, o mexicano Sérgio Perez.

Já na segunda sessão, por causa da chuva e da pista molhada, a maioria das equipes optou por fazer ajustes nos boxes. De olho no acerto do carro, ele preferiu acompanhar o trabalho dos mecânicos.

Líder da classificação do Mundial de pilotos, Verstappen contabiliza 51 pontos e tem somente quatro a mais do que o ferrarista Charles Leclerc. Sérgio Perez aparece em terceiro com 46 e Carlos Sainz, também da Ferrari, vem em quarto lugar com 40 pontos.

Atento às características do circuito de Suzuka, ele espera restabelecer o seu domínio na categoria. "Estamos trabalhando bastante e o carro vem correspondendo. Como o circuito tem curvas de alta (velocidade) vamos tentar fazer o nosso melhor", afirmou o piloto.