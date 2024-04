Carpini aguarda exames de atletas lesionados para buscar reabilitação na Libertadores

A estratégia de reabilitação do técnico Thiago Carpini na Libertadores vai ter uma relação direta com os resultados dos exames a que os atletas do São Paulo foram submetidos nesta sexta-feira. Lucas, Wellington Rato e Rafinha deixaram o jogo com o Talleres machucados e estão entregues ao departamento médico do clube.

A expectativa é que o diagnóstico já esteja nas mãos do treinador neste sábado para, então, saber qual vai ser o prazo de recuperação de cada um dos atletas. Rafinha e Wellington Rato sofreram um trauma e preocupam menos. Já em relação a Lucas, existe a possibilidade de uma lesão.

A reapresentação dos jogadores do São Paulo está programada para a manhã deste sábado. Carpini deve ter uma reunião com os médicos e, a partir daí, saber com quem vai poder contar para a segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

A derrota de 2 a 1 para o Talleres deixou o time brasileiro na lanterna do Grupo B. O rival argentino lidera a chave com três pontos. Após empate de 1 a 1 na rodada inicial, Cobresal e Barcelona de Guayaquil aparecem empatados com um ponto.

Ciente da necessidade de vencer para não complicar de vez a participação do clube na Libertadores, o comandante são-paulino tratou o confronto de quarta-feira, diante do Cobresal, como uma decisão.

"Vamos virar a página, ajustar alguns erros e na quarta-feira é MorumBis lotado. O torcedor espera por esse momento e nós também. Futebol é altos e baixos", afirmou o treinador.