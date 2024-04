Gerson volta aos treinos no Flamengo e deve reforçar o time já no final de abril

O meia Gerson foi a grande novidade no treinamento do Flamengo nesta sexta-feira. Ele participou da atividade com o grupo após ser submetido a uma cirurgia nos rins. O seu último jogo foi diante do Bangu, pelo Campeonato Carioca, no dia 15 de fevereiro.

Ele já não sente mais dor e vem treinando com bola desde o início da semana sem restrição de movimentos. A estimativa do departamento médico é de que ele possa reforçar o Flamengo no final do mês de abril.

Gerson foi diagnosticado com hidronefrose (dilatação do rim provocada pela obstrução da passagem da urina) e infecção renal. Após um tratamento conservador, o clube optou pela cirurgia no rim esquerdo do atleta.

Diante da boa evolução no período pós-cirúrgico, Gerson agora precisa passar por um processo de recondicionamento físico para iniciar a transição física e, assim, estar à disposição do técnico Tite.

Em meio à recuperação do meio-campo, o Flamengo fez mais um treino visando o segundo jogo da final do Campeonato Carioca diante do Nova Iguaçu. A equipe rubro-negra venceu o primeiro duelo por 3 a 0 e pode perder por uma diferença de até dois gols que garante o título estadual.