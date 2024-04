Conheça a joia do Corinthians que desperta interesse do Bayern de Munique

O meio-campista Breno Bidon, do Corinthians, tem despertado interesse de grandes clubes europeus, como o Bayern de Munique, segundo o jornal espanhol As. A publicação destacou que o atleta foi eleito o melhor jogador da Copinha deste ano e enfatizou qualidades técnicas do jovem de 19 anos.

"Sua capacidade de precisão de passes, sua inteligência e sua importância em um trabalho mais físico surpreenderam", disse o portal na análise. Bidon foi formado na base do Corinthians e conquistou o título da Copinha com o clube em 2024.

Na competição, o meio-campista fez nove jogos, marcou um gol e deu duas assistências. De acordo com o jornal espanhol, a performance do atleta no torneio juvenil também atraiu olhares de "vários times ingleses".

Bidon estreou na equipe profissional do Corinthians no jogo contra o Água Santa, pelo Campeonato Paulista. Em março deste ano, o jovem renovou o contrato com o clube, e o vínculo, que era até 2025, foi ampliado para até fevereiro de 2029. Caso o Bayern ou qualquer outro time do exterior queira tirar Bidon da equipe brasileira, deverá pagar multa de 100 milhões de euros, aproximadamente R$ 549 milhões na cotação atual.

No entanto, segundo o As, a ideia do atleta é permanecer no Corinthians e se destacar mais no futebol brasileiro antes de rumar à Europa. "Bidon é representado pelo Dodici Sports BR, mesmo grupo de Marcos Leonardo, e seu plano seria semelhante ao do atual atacante do Benfica. Tornar-se alguém importante no Brasil e depois administrar as diferentes ofertas na mesa", afirmou a publicação.

Com a lesão de Maycon, a tendência é que o jovem meio-campista seja titular nos próximos confrontos do Corinthians, e o portal ressalta que o desempenho de Bidon nos jogos seguintes é importante para definir o futuro dele, ao levar em conta a janela de transferências do verão europeu.