Grêmio faz jogo decisivo contra o Juventude por hepta no Campeonato Gaúcho

Grêmio e Juventude se encontram mais uma vez para o jogo decisivo da final do Campeonato Gaúcho. Após empatarem sem gols em Caxias do Sul (RS), eles jogam neste sábado, às 16h30, na arena tricolor, em Porto Alegre (RS), que deve ter mais de 51 mil torcedores. Quem vencer fica com o título, enquanto um novo empate leva a decisão aos pênaltis.

Esta é a quarta vez que os dois times decidem o título. Antes, fizeram a final em 1996, 2001 e 2017, todas conquistadas pelos gremistas. Além disso, em 1965, o Grêmio foi campeão e o Juventude vice, mas por pontos corridos.

Atual hexacampeão, o Grêmio tem a chance de encostar no rival Internacional em número de títulos, porque tem 42 contra 45 do colorado. Também pode conquistar o heptacampeonato pela segunda vez em sua história. A primeira ocorreu na década de 1960, entre 1962 e 1968, por coincidência após um empate diante do Juventude, no estádio Olímpico, em Porto Alegre. O Inter foi o time que tem a maior sequência, com oito títulos, foi octocampeão, na década de 1970. Igualar esta marca é o objetivo gremista para 2025.

O Juventude, por outro lado, sonha com o segundo título em sua história. Foi campeão apenas em 1998, ou seja, há 26 anos, quando superou o Internacional. Chegou à final em outras sete oportunidades, sendo a última delas há oito anos, em 2016, quando o título ficou com o Internacional.

A expectativa de público é de 51 mil torcedores, mas apenas dois mil do Juventude, o que gerou uma polêmica às vésperas do jogo. O clube de Caxias do Sul queria quatro mil ingressos, mas foi impedido por determinação da Brigada Militar da capital em razão da segurança. O Juventude recorreu ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), mas sem sucesso.

O recorde na 'nova arena' é do jogo Grêmio e Atlético-MG, que terminou 1 a 1, e com a presença de 55.337 torcedores na final da Copa do Brasil de 2016. Este empate garantiu o quinto título ao Grêmio, que tinha vencido por 3 a 1, na ida em Minas Gerais.

No último sábado, os times fizeram um jogo fraco tecnicamente e não conseguiram criar chances claras de gol. O Juventude foi quem mais conseguiu colocar em prática seu objetivo tático, forte na defesa em busca de contra-ataques. O experiente meia Nenê, de 42 anos, que já passou por Paris Saint-Germain, Vasco, Fluminense e São Paulo, completou mil jogos na carreira.

O Juventude teve a semana livre, enquanto o Grêmio precisou fazer a estreia na fase de grupos da Libertadores, na terça-feira. Renato Gaúcho, porém, poupou vários titulares e o time foi derrotado por 2 a 0 pelo The Strongest, da Bolívia, na altitude de 3.640 metros de La Paz.

Sabendo da importância do duelo, Renato Gaúcho relacionou todos os jogadores do Grêmio, incluindo os atacantes Jhonata Robert e André Henrique, que estão lesionados. Apenas o volante uruguaio Carballo está fora porque foi liberado para ir ao Uruguai para tratamento no púbis.

A principal novidade fica por conta do zagueiro Pedro Geromel, que treinou normalmente nos últimos dias e pode ser opção no sistema defensivo. Ele disputa vaga com Rodrigo Ely para formar dupla com Kannemann. O lateral-esquerdo Cuiabano também voltou aos treinos e está liberado após dois meses se recuperando de lesão.

Renato Gaúcho não se arrependeu de poupar os titulares na Libertadores e focou na final estadual. "Eu sou pago para pensar. Tenho uma decisão no sábado e a Libertadores tenho ainda mais cinco jogos. Poderia levar dois, três jogadores, mas e se machucam? Faria tudo de novo até porque confio no meu grupo. Deixei a equipe descansando porque temos decisão de título estadual e na Libertadores temos tempo para recuperar."

O técnico Roger Machado, campeão estadual com o Grêmio em 2022, tem a chance de conquistar o título pela segunda vez. Assim como no jogo da ida, não poderá contar com o zagueiro Danilo Boza. Titular absoluto com 15 jogos na temporada, segue fora por lesão na coxa. Assim, o setor seguirá com Rodrigo Sam e Zé Marcos.

Há também uma dúvida no ataque porque Edson Carioca foi substituído no jogo de ida com um desconforto muscular. Se não tiver condições, Rildo deve ser acionado, embora Erick Farias, Kleiton e Ruan também sejam opções.

Roger Machado ficou satisfeito com o desempenho no primeiro jogo e confia no título. "Fiquei satisfeito porque produzimos no mesmo nível. Marcar é circunstância do jogo. O goleiro do Grêmio foi o melhor em campo, mérito dele. Isso nos credencia mesmo fora de casa. Este grupo cresce nos momentos de adversidade. Está aberto e vamos para Porto Alegre pela oportunidade de conquistar a competição."

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO - Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê, Pavon, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho.

JUVENTUDE - Gabriel Vasconcellos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Edson Carioca (Rildo), Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico: Roger Machado.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein.

HORÁRIO - 16h30.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).