Clube da Croácia usa página de jornal para fazer 'proposta' a Modric, do Real Madrid

O meio-campista Luka Modric, de 38 anos, está nos últimos meses de seu contrato com o Real Madrid e ainda não tem um acordo para renovação. Com isso, rumores sobre um possível retorno ao Dínamo de Zagreb começam a surgir, e o clube onde o croata foi formado aproveitou para fazer uma "proposta informal" ao vencedor da Bola de Ouro de 2018.

De forma criativa, o Dínamo de Zagreb comprou uma página inteira na edição de sábado do jornal espanhol Marca, na qual tentou seduzir o meia a retornar para casa. A imagem mostra a camisa do clube balcânico com o nome do jogador estampado e uma hashtag que diz "Faz todo o sentido do mundo" no rodapé.

"Essa ação reflete uma iniciativa criativa de Velimir Zajec, que assumiu recentemente a presidência do Dínamo e demonstra seu desejo de inovar e fortalecer a imagem do prestigiado clube croata", ressaltou o Marca. O clube também publicou a página do jornal nas redes sociais.

O croata iniciou sua carreira profissional no Dínamo de Zagreb, aos 16 anos, transferindo-se para o Tottenham em 2008 por pouco mais de 20 milhões de euros. Quatro anos depois, foi vendido por 35 milhões de euros ao Real Madrid, onde foi multicampeão ao lado de Cristiano Ronaldo, Benzema e Vini Jr. O vinculo do atleta com a equipe madrilenha vai até o fim de junho.

O próximo desafio de Modric está agendado para a terça-feira, às 16h (horário de Brasília), quando o Real Madrid enfrenta o Manchester City no estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Na última edição do torneio continental, o time espanhol foi eliminado pelo rival inglês na semifinal.