Santos faz treino aberto para torcida e Julio Furch continua como dúvida para finalíssima

O Santos finalizou sua preparação para a finalíssima do Campeonato Paulista, neste sábado, com festa da torcida e também com dúvida no time. A equipe fez treino aberto na Vila Belmiro, com direito a sinalizadores, bandeiras e muito apoio dos torcedores na véspera da partida decisiva contra o Palmeiras, domingo, no Allianz Parque.

A torcida compareceu em peso após convocação do clube. E não decepcionou. Fez festa do começo ao fim, desde o aquecimento. E demonstrou apoio ao elenco, que viajará ainda neste sábado para a capital. A final está marcada para as 18 horas deste domingo. Ao fim do treino, jogadores atenderam as demandas dos fãs, com autógrafos e fotos.

Em campo, o técnico Fábio Carille não contou com dois jogadores: o atacante Julio Furch e o zagueiro Joaquim. O defensor ficou no CT por precaução, fazendo trabalho na academia. De acordo com o clube, ele não preocupa e deve ser titular na final de domingo.

Já Julio Furch continua como dúvida para a finalíssima. O atacante argentino se recupera de dores na perna esquerda, que o tiraram mais cedo da primeira partida da final, no domingo passado. Na ocasião, foi substituído por Morelos, que poderá ser novamente a opção ao argentino. Ainda dúvida, Furch só terá sua presença confirmada, se for o caso, de última hora.

O provável time santista deve ter, no domingo, a seguinte formação: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Furch) e Guilherme.

PATROCÍNIOS

Vivendo situação financeira delicada, o Santos contará com três patrocínios pontuais para o segundo jogo da final, no Allianz Parque. Neste sábado, o clube anunciou que terá os apoios do Plano Santa Saúde, que estampará sua marca na barra frontal da camisa dos jogadores, a WestLake Pneus, que estará na parte traseira do calção, e a Terracom, na área frontal do calção.