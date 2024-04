Athletic Bilbao se sagra campeão da Copa do Rei após superar Mallorca nos pênaltis

O Athletic Bilbao venceu o Mallorca nos pênaltis, por 4 a 2, e sagrou-se campeão da Copa do Rei após empate em 1 a 1 no tempo normal, neste sábado. A final foi disputada em jogo único no estádio Olímpico de la Cartuja, na cidade de Sevilha. Sancet marcou para a equipe do País Basco, enquanto Dani Rodríguez fez para o time rival.

Nos pênaltis, acabou valendo para o goleiro Julen Agirrezabala, que pegou um dos chutes, e para Alex Berenguer, que foi o responsável pela última cobrança, com sucesso.

Com o resultado, o Athletic voltou a erguer a taça após um jejum de 40 anos - o último título havia sido conquistado em 1984. O Bilbao é a segunda equipe com mais troféus na história da competição. O time do técnico Ernesto Valverde levou para casa o 24º troféu e aumentou ainda mais a vantagem sobre o Real Madrid, visto que os merengues têm 20 conquistas.

Os clubes agora terão seus próximos compromissos pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. O Athletic Bilbao encara o Villarreal no próximo domingo, dia 14, às 13h30 (de Brasília), no estádio San Mames. Já o Mallorca não terá vida fácil pela frente: recebe o Real Madrid. A bola rola no sábado, dia 13, também a partir das 13h30, no Estadi Mallorca Son Moix.

A FINAL

O goleiro do Mallorca trabalhou pela primeira vez aos 12 minutos de partida. Galarreta dominou no peito e arriscou de fora da área. O goleiro Greif fez grande defesa no canto esquerdo e mandou para escanteio.

Seis minutos depois, foi a vez do Mallorca responder. Também em chute de fora da área, Muriqi bateu no gol. O goleiro Agirrezabala espalmou por cima do travessão. E foi justamente dessa cobrança de escanteio que saiu o primeiro gol do jogo.

Aos 20 minutos, após dois chutes do Mallorca rebatidos, a bola sobrou na entrada da grande área com Raillo. Em vez de tentar o chute, o jogador apenas deu um toquinho para Dani Rodríguez, que finalizou de primeira e abriu o placar: 1 a 0.

Com o gol sofrido, o Athletico Bilbao precisou partir para cima do Mallorca. Aos 39 minutos, Nico William marcou, mas o impedimento foi marcado. O atacante tabelou com o companheiro de equipe e marcou, mas estava à frente do último defensor e o gol foi rapidamente anulado.

E o Bilbao desperdiçou mais uma chance de ouro na reta final do primeiro tempo. Nico William fez a diagonal nas costas da zaga e adentrou a grande área, recebendo lindo passe de Galarreta. O camisa 11, porém, tentou bater no contrapé do goleiro adversário e mandou para fora.