Mariana Pistoia vence Pré-Olímpico de esgrima e garante 3ª vaga do Brasil em Paris 2024

A gaúcha Mariana Pistoia conquistou uma vaga no florete feminino da esgrima na Olimpíada de Paris 2024 ao vencer o Pré-Olímpico das Américas, em San José, na Costa Rica, na noite deste sábado. A atleta de 25 anos derrotou na decisão a venezuelana Isis Gimenez por 11 a 10 na prorrogação.

"Estou muito feliz com a superação que tive o dia inteiro", relatou Mariana Pistoia. "Consegui manter a cabeça focada e acreditar em mim o tempo inteiro", completou. Antes dela, Nathalie Moellhausen, na espada, e Guilherme Toldo, no florete, haviam garantido vaga em Paris 2024 para a esgrima brasileira.

Mariana Pistoia sentiu cãibras logo no primeiro lance da final e o combate parou para atendimento médico. Com dores, a gaúcha optou por uma estratégia mais defensiva e saiu atrás com 7 a 5 para a venezuelana. A gaúcha conseguiu virar para 9 a 8. No 10 a 10, ela chegou a comemorar o ponto que lhe daria o triunfo, mas após a revisão da arbitragem o ponto foi invalidado.

Na retomada da disputa, a brasileira encaixou o décimo primeiro toque no colete da colombiana e festejou a vaga nos Jogos Olímpicos. "Foi na superação. Ela jogou com cãibras, dores no dedo, na perna e na panturrilha. Mas passou por cima de tudo isso para alcançar o seu objetivo", afirmou o técnico Alexandre Teixeira.

Mariana Pistoia chegou ao evento como a melhor colocada do torneio dentre as 14 atletas, sendo a 49ª no ranking da Federação Internacional de Esgrima (FIE). Atleta do Grêmio Náutico União, ela foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023.