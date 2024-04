Sainz comemora pódio no GP do Japão de F-1: 'Foi muito difícil lidar com os pneus'

Vencedor na Austrália, Carlos Sainz Jr. disse ter ficado "muito feliz" com o terceiro lugar no GP do Japão de Fórmula 1, neste domingo. O espanhol largou do quarto posto e adotou uma estratégia diferente de seu companheiro de Ferrari, Charles Leclerc, que terminou logo atrás. "Tive uma boa corrida", afirmou Sainz. "Estou muito feliz porque foi muito difícil lidar com o desgaste dos pneus."

Sainz planejou dois pit stops durante a corrida, enquanto Leclerc optou por apenas um. Durante a corrida, surgiram algumas nuvens, o que diminuiu a degradação dos pneus. "Pensei que uma parada seria melhor", afirmou o espanhol, que conseguiu várias ultrapassagens, incluindo uma sobre Leclerc nas últimas voltas para conquistar um lugar no pódio, ao lado de Max Verstappen e Sergio Pérez, ambos da Red Bull.

"Tive que ultrapassar muitos carros hoje e foi complicado", disse Sainz, que afirmou achar difícil ganhar posições ao voltar à pista após seu segundo pit stop. "Sabia que precisava me aproximar do Lando (Norris, da McLaren) e do Charles. Fui rápido com aquele pneu duro, pude fazer as ultrapassagens e chegar ao pódio."

O piloto da Ferrari, que ficou de fora do GP da Arábia Saudita por problemas médico, ocupa a quarta posição no Mundial, com 55 pontos. À sua frente estão Verstappen (77), Pérez (64) e Leclerc (59).

O próximo GP será na China, no dia 21 de abril, quando o evento volta ao calendário da Fórmula 1 pela primeira vez desde 2019. O fim de semana também terá a primeira corrida sprint em 2024. "Acho que será um fim de semana difícil para todos", disse o piloto de 29 anos. "Ir para a corrida Sprint em uma pista em que não corremos há quatro ou cinco anos, com apenas uma hora de treino, vai ser um desafio."