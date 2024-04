Corpo é encontrado próximo ao estádio do Tottenham antes de jogo do Campeonato Inglês

Um homem foi encontrado morto com múltiplos ferimentos provocados por arma branca neste domingo, nos arredores do Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. O estádio recebeu horas depois a partida entre Tottenham e Nottingham Forest, vencida pelos anfitriões por 3 a 1, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês.

A polícia foi chamada ao local no início da manhã (madrugada no Brasil), onde encontraram a vítima já sem vida, de acordo com o jornal britânico Daily Mail. Apesar dos esforços dos serviços de emergência para reanimá-lo, o homem foi declarado morto no local. Ninguém foi preso até o momento.

O Tottenham confirmou, em nota, que o jogo ocorreria conforme o planejado. "Após um incidente em que um indivíduo perdeu a vida, estamos fazendo tudo para ajudar a investigação policial em curso, que é de extrema importância", disse o clube no início da tarde.

A direção do clube londrino estendeu suas condolências à família da vítima e a todos os afetados, pedindo paciência e compreensão aos torcedores, que podem demorar mais para chegar ao palco da partida. Algumas ruas que dão acesso ao estádio foram interditadas.