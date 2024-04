Brasileiros vencem seletiva de Roland Garros; João Lucas Reis é vice em Florianópolis

Os jovens tenistas brasileiros buscaram bons resultados em torneios internacionais, disputados em solo nacional, nesta semana. Em São Paulo, Nauhany Vitória e Luis Augusto Miguel foram os campeões da seletiva de Roland Garros, que dá vaga na chave juvenil do Grand Slam francês. No Challenger de Florianópolis, João Lucas Reis ficou com o vice-campeonato.

Na Sociedade Harmonia de Tênis, na capital paulista, Nauhany superou a mexicana Hanne Estrada na final por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. A vitória coroou uma semana de bons resultados da brasileira, que brilhou no saibro do tradicional clube paulistano. O resultado também confirma o status de Nauhany como promessa do tênis nacional.

"Foi uma semana inesquecível. O que vivi aqui foi algo muito especial e que vou levar para minha vida", contou Naná, como também é conhecida a atleta de apenas 14 anos. "Eles (a torcida) me apoiaram todos os dias e só tenho a agradecer. Quero levar cada um deles no meu coração para Paris. Merci!", acrescentou ela.

Ela agora já pode começar a sonhar com as quadras do complexo de Roland Garros. O título deste domingo garantiu uma vaga na chave principal juvenil do tradicional torneio francês, a ser disputado no fim de maio. "Estou muito feliz com essa conquista e vou dar o meu melhor em Paris", disse Nauhany, atleta do Rede Tênis Brasil.

Na chave masculina, o Brasil foi representado na final por Luis Augusto Miguel, que também não frustrou a torcida. Ele superou o argentino Dante Pagani por duplo 6/4. Luis Augusto também é atleta do Rede Tênis Brasil, que reúne também Beatriz Haddad Maia e Luisa Stefani, entre outros tenistas.

"Jogar Roland Garros sempre foi um sonho para mim que agora vou poder realizar. Foi uma semana incrível, com uma final de alto nível, em que os dois jogaram bem. Eu cheguei a estar atrás no placar, mas consegui buscar e reverter a desvantagem. Não vejo a hora de chegar em Paris", comemorou Luis Augusto Miguel.

A seletiva de Roland Garros no Brasil é fruto de uma parceria entre Federação Francesa de Tênis (FFT), a Confederação Sul-Americana de Tênis (COSAT) e Confederação Brasileira de Tênis (CBT).

CHALLENGER EM SC

Em Florianópolis, João Lucas Reis não conseguiu repetir na final as boas performances que registrou ao longo da semana, principalmente na semifinal, quando alcançou a maior vitória de sua carreira, sobre o argentino Camilo Carabelli, número 106 do mundo. Na decisão, o tenista pernambucano levou uma virada do francês Enzo Couacaud, por 3/,6 6/4 e 7/6 (7/1).

"Fico feliz não apenas por chegar na final, mas por toda a competição. Esta foi uma semana muito especial para eu virar uma chave na cabeça e entender como posso jogar o meu melhor tênis", comentou João, atual 319º do mundo. O vice deve levar o brasileiro para o 280º posto da lista da ATP. Esta foi a segunda maior final de Reis no circuito. Em 2022, o tenista disputou o título do Challenger 80 de Ambato, no Equador, também no saibro.

O Challenger de Florianópolis contou com alguns dos principais tenistas brasileiros do momento, como Thiago Monteiro e Felipe Meligeni.