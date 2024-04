Danielle Collins brilha em Charleston, fatura 2º título e volta ao Top 20

Em grande momento na temporada, a última de sua carreira, a tenista americana Danielle Collins voltou a brilhar neste domingo. Ela levantou o troféu do Torneio de Charleston, nos Estados Unidos, ao superar na final a russa Daria Kasatkina por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Trata-se do segundo título consecutivo de Collins, que havia sido campeã do WTA 1000 de Miami, também nos EUA, na semana passada. "Obrigada por me permitir viver meu sonho", Collins disse à multidão na cerimônia de premiação.

A americana se tornou a primeira tenista desde a compatriota Serena Williams, em 2013, a vencer em Miami e em Charleston em semanas consecutivas. Neste domingo, ela derrubou a campeã de Charleston de 2017, somando sua 13ª vitória em sequência na temporada. O triunfo levará a americana de volta ao Top 20 do ranking. Atual 22ª, ela aparecerá no 15º posto na atualização desta segunda-feira.

Collins, que tem 30 anos e disse que esta será sua última temporada no WTA porque está sofrendo de endometriose e pretende realizar o sonho de ser mãe, fez da final deste domingo um jogo para se lembrar no futuro. Ela abriu 3/0 no primeiro set, quando quebrou o serviço de Kasatkina duas vezes enquanto o público celebrava cada movimento da americana.

A tenista da casa também não deu chances para a rival russa no segundo set, obtendo uma liderança de 5/0 antes que a russa pudesse confirmar um game de serviço. Collins fechou a partida com um voleio na rede, fechando seu punho enquanto seu rosto abria um sorriso.