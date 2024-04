Após decepção na final do Mineiro, técnico Nicolás Larcamón diz que permanecerá no Cruzeiro

Após a dura derrota na final do Campeonato Mineiro, o técnico do Cruzeiro, Nicolás Larcamón, afirmou que pretende seguir no comando da equipe celeste. O Cruzeiro levou uma virada do arquirrival Atlético-MG, por 3 a 1, no Mineirão, neste domingo, e desperdiçou a chance de voltar a ser campeão estadual.

O time celeste tinha a vantagem de jogar pelo empate e ainda saiu na frente, abrindo 1 a 0 no placar. No entanto, fez fraca exibição após o gol e permitiu a reação do time atleticano, que manteve a hegemonia na competição, com o quinto título consecutivo.

"Ainda quero dar ao torcedor muito mais alegria. O time sente que esta torcida merece mais. Precisamos ver os aspectos positivos na construção desse time", declarou o treinador. "Em todo esse percurso, vejo coisas positivas que vocês (imprensa) não mencionam, mas entendo, pois hoje é um dia para falar disso."

O argentino acumula uma vexatória eliminação logo na primeira fase da Copa do Brasil para o Souza. Assim, o início de temporada do Cruzeiro tem sido abaixo do esperado, gerando certa ansiedade na torcida quanto ao início do Brasileirão, no próximo fim de semana.

A equipe celeste volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h, diante do Alianza Petrolera, da Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. "Agora, é tempo de voltar a lotar esse estádio. Ele estava lotado pelo trabalho que criamos até aqui", concluiu o técnico.