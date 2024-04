António Oliveira faz últimos testes no Corinthians antes de desafio pela Copa Sul-Americana

O Corinthians realizou, nesta segunda-feira, seu último treinamento antes do duelo com o Nacional, do Paraguai, em seu segundo jogo pela Copa Sul-Americana. Com a necessidade de vitória após o empate na estreia, o técnico António Oliveira usou a atividade para fazer testes.

O treinador português deve apostar no esquema com três atacantes na frente para tornar o time mais ofensivo e também para ajustar a marcação desde a saída de bola do adversário. A movimentação de Wesley e Romero, tendo Yuri Alberto como referência, pode ser uma das alternativas a partir do apito inicial. Pedro Raul deve ficar como opção no banco de reservas.

Durante a semana, o comandante trabalhou bastante a parte tática tomando cuidados também com a parte defensiva para não ser surpreendido nos contra-ataques. O trunfo, porém, é a compactação dos três setores para facilitar a recuperação da bola e acuar o rival em seu campo.

Em relação ao time, a principal novidade pode ser a presença de Fausto Vera na vaga de Breno Bidon. Igor Coronado que treinou normalmente com o restante do elenco durante a semana também tem chances de aparecer.

O empate corintiano na estreia, diante do Racing, do Uruguai, deixou as duas equipes empatadas na classificação do Grupo F com um ponto. O Argentinos Juniors aparece em primeiro com três pontos enquanto o Nacional segura a lanterna com uma derrota até aqui.