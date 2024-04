Ana Maria Braga surpreende Weverton: 'Quando vem o Mundial do Palmeiras?'

Torcedora do Palmeiras, a apresentadora Ana Maria Braga não escondeu a alegria pela equipe ter conquistado o tri do Campeonato Paulista em encontro com o goleiro Weverton nesta segunda-feira. A estrela das manhãs da Globo não resistiu ao ver o jogador e aproveitou para perguntar sobre outro torneio.

"Quando vem o Mundial?", questionou Ana durante o Globo Esporte. Weverton, em seguida, respondeu que o time trabalha para conquistar o troféu da competição. "Tem de vir, uma hora vai vir", disse o jogador. "O importante é estar disputando, ganhar a Libertadores para disputar de novo. Quando a gente chegou aqui, fazia 20 anos que não ganhava a Libertadores e falávamos que o segredo é disputar. Uma hora consegue", afirmou ele.

Weverton competiu no Mundial de Clubes da Fifa pelo Palmeiras em 2021 e em 2022. Na primeira oportunidade, o time foi eliminado na semifinal; já no ano seguinte, a equipe paulista chegou à decisão, mas foi derrotada pelo Chelsea. "Nada resiste ao trabalho. Vamos trabalhar para buscar isso e dar essa alegria ao torcedor palmeirense, que merece", disse o goleiro.

O goleiro foi comentava sobre o técnico Abel Ferreira quando foi surpreendido pela visita de Ana Maria Braga no estúdio. "Eu estava do lado, vi vocês no ar e ninguém me convidou, mas eu vou", disse Ana, aos risos.

A apresentadora também parabenizou Weverton pelo título e mandou um abraço ao elenco do clube alviverde. "A gente é muito fã. Não só porque sou palmeirense, mas porque vocês são jogadores excepcionais."