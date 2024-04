Técnico da Portuguesa Santista sofre enfarte um dia após derrota no acesso ao Paulistão

Sérgio Guedes, técnico da Portuguesa Santista, sofreu um enfarte na manhã desta segunda-feira em Santos. Segundo o comunicado do clube, o treinador está internado em observação e o quadro de saúde dele é considerado estável. "Estamos na torcida por uma pronta recuperação", escreveu o time no Instagram.

Guedes passou mal um dia depois da derrota da Briosa para o Noroeste nos pênaltis na semifinal do Campeonato Paulista A2. Com o revés, a Portuguesa Santista não conseguiu o acesso à primeira divisão do futebol estadual. O técnico chegou a se emocionar na entrevista coletiva e disse que a equipe "foi ao limite".

"Acho que o clube precisa encontrar um melhor caminho. Se permitir chegar em ocasiões como essa, porque uma hora conspira, uma hora vai ser muito favorável para que o melhor ocorra quando você enfrenta dificuldades", disse ele. "Eu poderia estar aqui comemorando o acesso, era o desejo de todos do elenco. Fica um sentimento amargo por essas razões todas, mas acho que tem também um sentimento de dever cumprido, de ter feito o melhor possível", afirmou o técnico.

O gerente de futebol da Portuguesa Santista, Cassiano Carduz, relatou que o técnico está bem e consciente, em entrevista ao ge. Segundo o gestor, a equipe médica precisa realizar mais exames para analisar a gravidade da situação e possíveis consequências do enfarte.

Sérgio Guedes tem 61 anos e chegou à Portuguesa Santista em 2023. O técnico conquistou o título da Copa Paulista, o que assegurou ao clube disputar a Copa do Brasil deste ano. O treinador foi goleiro profissional e já defendeu times como Santos, Cruzeiro e Internacional, além de vestir a camisa da seleção brasileira na Copa América de 1991.