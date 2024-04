Palmeiras inicia preparação para enfrentar Liverpool pela Libertadores e Endrick é dúvida

Após o tricampeonato paulista, o Palmeiras inicia nesta terça-feira a preparação para o jogo contra o Liverpool, do Uruguai, que acontece na quinta-feira, às 21h, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

"A gente não se acomoda com o que já aconteceu. Os títulos que conquistamos viraram responsabilidade e expectativa. Responsabilidade para defender o que conseguimos e expectativa de fazer mais e de novo", afirmou o meia Raphael Veiga à transmissão da Cazé TV. "Então sempre que perdemos um jogo, um título, temos 24 horas para passar pelo luto e quando vencemos é a mesma coisa."

O atacante Endrick é dúvida para enfrentar o Liverpool, já que o técnico Abel Ferreira declarou que o jogador atuou com 70% de suas condições físicas na final contra o Santos. Ele ainda está se tratando uma lesão na coxa direita, mas demonstra intenção de continuar atuando. "Vou me tratar para jogar quinta-feira e depois no Brasileiro", disse Endrick ao final do jogo contra o Santos. A estreia do Palmeiras no Brasileiro será contra o Vitória, no Barradão, em Salvador, no domingo.

Contra o Liverpool, o Palmeiras busca sua primeira vitória na Libertadores, já que o time, majoritariamente com reservas, empatou com o Independiente del Valle na estreia da competição, no Equador.