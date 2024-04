Al-Hilal ganha mais uma, bate Al Nassr e vai à final da Supercopa; Cristiano Ronaldo é éxpulso

O Al-Hilal atingiu a marca de 33 vitórias consecutivas, nesta segunda-feira, ao vencer o Al-Nassr por 2 a 1, em duelo válido pela semifinal da Supercopa da Arábia Saudita, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. O jogo ficou marcado pela expulsão do astro português Cristiano Ronaldo.

Com o resultado, o time do técnico Jorge Jesus vai disputar a final da competição com o Al-Ittihad, comandado pelo argentino Marcelo Gallardo, que bateu o Al-Wehda, também por 2 a 1. A decisão vai ser na quinta-feira.

Jesus e Gallardo vão voltar a se enfrentar em uma final. Em 2019, pelo Flamengo, o português derrotou o argentino, que então comandava o River Plate pelo título da Copa Libertadores.

No jogo desta segunda-feira, o primeiro gol só saiu aos 16 minutos do segundo tempo, com Al Dawsari: 1 a 0 para o A-Hilal. A vantagem foi ampliada, aos 27 minutos, com o brasileiro Malcolm, de cabeça.

O Al-Nassr ficou com dez jogadores aos 41 minutos, quando Cristiano Ronaldo, muito nervoso, acertou uma cotovelada no zagueiro Ali Al-Bulaihi. Mesmo com inferioridade de atletas em campo, a equipe conseguiu diminuir aos 54 minutos, com Mané.