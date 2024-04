Após o hepta gaúcho, Grêmio duela com o Huachipato para reagir na Libertadores

Após ser heptacampeão gaúcho, o Grêmio volta a se concentrar na Copa Libertadores. Nesta terça-feira, às 19h, recebe o Huachipato, do Chile, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela segunda rodada da fase de grupos.

No último sábado, o Grêmio superou o Juventude por 3 a 1, de virada, e como tinha empatado o primeiro jogo sem gols, conquistou seu 43º título e o segundo heptacampeonato da história.

Por conta da disputa da final estadual, o técnico Renato Gaúcho poupou os titulares na estreia da Libertadores. Acabou derrotado pelo The Strongest, da Bolívia, por 2 a 0, fora de casa. Agora, os titulares serão avaliados fisicamente, mas a tendência é que Renato entre com a base da escalação que conquistou o título.

Entretanto, duas alterações podem ocorrer. A mais provável é o retorno do zagueiro Rodrigo Ely no lugar de Pedro Geromel, que chegou a ser dúvida para a final por conta de lesão muscular. Assim, deve ser preservado. No gol, Agustín Marchesín está de volta após lesão, atuou na estreia da Libertadores e pode ganhar sequência no lugar de Caíque.

Renato Gaúcho reforçou que o título não vai fazer o time se acomodar nas outras competições. "Sempre trabalhamos pelos melhores resultados. Clube grande disputa as principais competições, vamos atrás de jogadores e brigar. Não é porque ganhamos o Estadual que vamos nos acomodar. Pelo contrário, vamos buscar mais e seguir pensando grande."

Atual campeão chileno, o Huachipato não começou tão bem o campeonato nacional nesta temporada. Está apenas em 12º lugar, com oito pontos em seis jogos. Teve, porém, uma semana livre para trabalhar desde a estreia da Libertadores, em que empatou por 1 a 1 com o Estudiantes, da Argentina. Com isso, o técnico Javier Sanguinetti deve repetir a escalação.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO X HUACHIPATO-CHI

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Mayk; Villasanti, Pepê, Pavón, Cristaldo e Gustavo Nunes; Diego Costa. Técnico: Renato Gaúcho.

HUACHIPATO - Martín Parra; Felipe Loyola, Gazzolo, Imanol González e Leandro Díaz; Jimmy Martínez, Santiago Silva, Gonzalo Montes; Maxi Rodríguez, Maxi Gutiérrez e Cris Martínez. Técnico: Javier Sanguinetti.

ÁRBITRO - Leodan Gonzalez (URU).

HORÁRIO - 19 horas.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).