Brasileira Laura Amaro garante vaga olímpica no levantamento de peso

O Brasil ampliou sua lista de classificados para a Olimpíada de Paris-2024 nesta terça-feira. Laura Amaro faturou a vaga olímpica no levantamento de peso se destacou na Copa do Mundo de Phuket, na Tailândia. A atleta brasileira, de 23 anos, compete na categoria até 81kg.

Laura somou 253kg, sendo 112kg no arranco e 141kg no arremesso. A marca levou a brasileira para o Top 10 da sua categoria no ranking olímpico justamente na última competição que valia pontos para a classificação para Paris-2024. Ela entrara na Copa do Mundo no 11º lugar do ranking, com uma carga total de 247kg.

"Estou muito feliz! Agora a gente tem a vaga na mão, classificando diretamente no Top 10. Sabia que eu tinha esse resultado para dar. Que bom que eu consegui colocar na plataforma. Estamos na Olimpíada, Brasil", celebrou Laura.

O resultado desta terça é a melhor marca da carreira da atleta, que tinha o objetivo de alcançar justamente os 253kg. Assim, superou a dominicana Yudelina Peguero e a norte-americana Martha Rogers, ambas com 252kg somados na corrida olímpica.

Laura havia chegado à Tailândia no embalo de três medalhas de bronze obtidas no Campeonato Pan-Americano, em fevereiro. "Foi fruto de um trabalho muito bem feito, realmente profissional. Fizemos um Training Camp maravilhoso (na Romênia, em março), com um dos melhores times do mundo, no mais alto nível, atingindo o nível necessário para a alta performance, refletindo nos resultados e na forma como ela competiu", comentou o técnico da seleção brasileira, Dragos Stanica.

Confira abaixo a lista de vagas garantidas pelo Brasil em Paris-2024:

ÁGUAS ABERTAS (2)

Feminino

10km

Ana Marcela Cunha

Viviane Jungblut

ATLETISMO (14)

Feminino

Marcha atlética 20km (2)

Masculino

Arremesso do peso

Marcha atlética 20km

Maratona

100m (2)

110m com barreiras

400m rasos (3)

400m com barreiras (2)

Salto triplo

BOXE (10)

Feminino

Bárbara Santos (até 66kg)

Beatriz Ferreira (até 60kg)

Caroline Almeida (até 50kg)

Jucielen Romeu (até 57kg)

Tatiana Chagas (até 54kg)

Masculino

Abner Teixeira (+92kg)

Keno Marley (até 92kg)

Luiz Oliveira (até 57kg)

Michael Trindade (até 51kg)

Wanderley Pereira (até 80kg)

CANOAGEM SLALOM (3)

Feminino

K1

C1

Feminino

K1

CANOAGEM VELOCIDADE (1)

Masculino

C1 1000m

CICLISMO ESTRADA (2)

Feminino

Masculino

CICLISMO BMX RACING (1)

Feminino

Individual

ESGRIMA (3)

Feminino

Mariana Pistoia (florete)

Nathalie Moellhausen (espada)

Masculino

Guilherme Toldo (florete)

FUTEBOL (18)

Feminino

Equipe

GINÁSTICA ARTÍSTICA (7)

Feminino

Equipe

Masculino

Diogo Soares

+1 atleta individual geral

GINÁSTICA RÍTMICA (6)

Individual

Equipe

GINÁSTICA TRAMPOLIM (2)

Feminino

Individual

Masculino

Rayan Dutra

HANDEBOL (14)

Feminino

Equipe

HIPISMO ADESTRAMENTO (1)

HIPISMO CCE (3)

Equipe

HIPISMO SALTOS (3)

Equipe

JUDÔ (10)

Feminino

Larissa Pimenta (até 52kg)

Rafaela Silva (até 57kg)

Mayra Aguiar (até 78kg)

Beatriz Souza (+78kg)

Masculino

William Lima (até 66kg)

Daniel Cargnin (até 73kg)

Guilherme Schimidt (até 81 kg)

Rafael Macedo (até 90kg)

Leonardo Gonçalves (até 100kg)

Rafael Silva (+100kg)

LEVANTAMENTO DE PESOS (1)

Feminino

Laura Amaro (até 81kg)

NATAÇÃO (16)*

Feminino

200m livre

400m livre (2)

1500m livre

Revezamento 4x100m livre

Revezamento 4x200m livre

Masculino

100m livre

100m borboleta

200m livre

400m livre

Revezamento 4x100m livre

Revezamento 4x200m livre

Misto

Revezamento 4x100m medley

PENTATLO MODERNO (1)

Feminino

Isabella Abreu

REMO (2)

Feminino

Beatriz Tavares (single skiff)

Masculino

Lucas Verthein (single skiff)

RÚGBI (12)

Feminino

Equipe

SALTOS ORNAMENTAIS (2)

Feminino

Plataforma 10m

Masculino

Plataforma 10m

SURFE (6)

Feminino

Tatiana Weston-Webb

Tainá Hinckel

Luana Silva

Masculino

Filipe Toledo

João Chianca

Gabriel Medina

TAEKWONDO (1)

Feminino

Até 67kg

TÊNIS (1)

Feminino

Laura Pigossi

TÊNIS DE MESA (6)

Feminino

Bruna Takahashi

Equipe

Masculino

Vitor Ishiy

Equipe

TIRO COM ARCO (2)

Masculino

Recurvo individual

Feminino

Recurvo individual

TIRO ESPORTIVO (3)

Feminino

Carabina 3 posições

Skeet

Masculino

Pistola de ar 10m

TRIATLO (1)

Masculino

VELA (4)

Feminino

49erFX

Masculino

Fórmula Kite

IQFoil

VÔLEI (24)

Feminino

Equipe

Masculino

Equipe

VÔLEI DE PRAIA (2)

Feminino

Ana Patrícia e Duda

*Os índices obtidos na natação deverão ser confirmados na seletiva olímpica nacional.