Datas, sede e regulamento: o que se sabe sobre o novo Mundial que terá Palmeiras, Fla e Flu

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, parabenizou as 21 equipes já classificadas para o Mundial de Clubes de 2025, a ser disputado em novo formato. Alguns detalhes já foram adiantados, como a mudança no troféu, datas e os Estados Unidos como país-sede. A entidade promete novos anúncios em breve, como estádios, horários e a imagem da nova taça.

O novo formato será semelhante ao da Copa do Mundo, a cada quatro anos. A primeira edição será entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, com 32 clubes. Será o segundo de três torneios realizados na América do Norte de maneira consecutiva. Neste ano, há a Copa América, nos EUA (assim como o Mundial de Clubes). Depois, será a Copa do Mundo de 2026, com sede tripla, incluindo Canadá e México.

O torneio é anunciado pela Fifa como "a maior competição de clubes". As vagas têm como base os desempenhos das equipes no ciclo de quatro anos entre cada edição, o que, segundo a entidade, "demonstra consistência e recompensa". Ainda restam 11 vagas para a próxima edição. Neste ano, serão anunciados, além do novo troféu, o novo logo da competição, detalhes sobre os jogos, calendário e regulamento para desempate.

FORMATO

Serão 32 clubes divididos em oito grupos, cada um com quatro. Todos se enfrentam em turno único, e os dois melhores avançam para as oitavas de final. Na sequência, há um mata-mata em jogo único até a definição do campeão. Não haverá disputa de terceiro lugar.

EQUIPES JÁ CLASSIFICADAS E VAGAS RESTANTES

A Juventus, da Itália, foi o clube que se classificou mais recentemente, após o Napoli ter sido eliminado na Liga dos Campeões. Isso garantiu a vaga do clube de Turim pela pontuação no ranking da Fifa. Restam, ainda, duas das 12 vagas europeias. Há um limite de dois representantes por país, a não ser no caso de campeões continentais. A América do Sul ainda tem três vagas abertas. Pelo menos uma pode ser preenchida pelo campeão da Libertadores deste ano. Caso Palmeiras, Flamengo ou Fluminense vençam novamente, os outros três classificados seguirão a ordem do ranking.

NOVO TROFÉU

A taça vai substituir a mesma utilizada desde 2005, quando o Mundial de Clubes da Fifa passou a ocorrer regularmente. O primeiro time a conquistá-la foi o São Paulo. O troféu pesa 5,2 quilos e tem 50 centímetros de altura. Ele foi projetado no Reino Unido. Além do clube tricolor, duas equipes brasileiras já o conquistaram: Internacional, em 2006, e Corinthians, em 2012.

Confira a lista dos clubes já classificados:

Palmeiras (Brasil): campeão da Libertadores de 2021

Flamengo (Brasil): campeão da Libertadores de 2022

Fluminense (Brasil): campeões da Libertadores de 2023

Chelsea (Inglaterra): campeão da Liga dos Campeões na temporada 2020/2021

Real Madrid (Espanha): campeão da Liga dos Campeões na temporada 2021/2022

Manchester City (Inglaterra): campeão da Liga dos Campeões na temporada 2022/2023

Bayern de Munique (Alemanha): via ranking da Europa

Borussia Dortmund (Alemanha): via ranking da Europa

Paris Saint-Germain (França): via ranking da Europa

Inter de Milão (Itália): via ranking da Europa

Juventus (Itália): via ranking da Europa

Porto (Portugal): via ranking da Europa

Benfica (Portugal): via ranking da Europa

Al-Hilal (Arábia Saudita): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2021

Urawa Red Diamonds (Japão): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2022/23

Al Ahly (Egito): campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

Wydad Casablanca (Marrocos): campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

Monterrey (México): campeão da Copa dos Campeões da Concacaf de 2021

Seattle Sounders (Estados Unidos): campeão da Copa dos Campeões da Concacaf de 2022

León (México): campeão da Copa dos Campeões da Concacaf de 2023

Auckland City (Nova Zelândia): campeão da Liga dos Campeões da Oceania mais bem ranqueado