Meia Régis deixa o Guarani e vai disputar a Série B pelo Goiás

O meio-campista Régis deixou o Guarani nesta terça-feira, após receber uma oferta considerada irrecusável para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Goiás. O vínculo com o clube esmeraldino vai até o final de 2025.

Para liberar Régis, o Guarani receberá uma compensação financeira e aproveitará a situação para diminuir a folha salarial, principalmente após a frustrante eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista.

Régis, que chegou a ter um conflito com o ex-treinador Umberto Louzer no início da temporada, defendeu o Guarani nesta última passagem em 35 jogos, com dois gols e duas assistências. No total foram 71 partidas, 11 gols e 13 assistências.

Com 31 anos, o meia também tem passagens por Coritiba, Cruzeiro, Bahia, Corinthians, Palmeiras, Sport, Chapecoense, São Paulo, América-RN e Paulista de Jundiaí. Esta será a primeira vez que defenderá uma equipe do Centro-Oeste do Estado.

A direção do Guarani liberou o jogador também devido à chegada de Luan Dias, que foi contratado junto ao Água Santa para a disputa da Série B.

A estreia do time de Campinas na segunda divisão será diante do Vila Nova, em Goiânia. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve divulgar a tabela detalhada da competição nos próximos dias.