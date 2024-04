Torcedores do Rosario Central se perdem e agradecem ajuda de brasileiro com música

Um grupo de torcedores do Rosario Central se perdeu no caminho para Belo Horizonte, onde o time vai enfrentar o Atlético-MG, nesta quarta-feira, às 19h, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Um brasileiro, porém, socorreu os argentinos. Em agradecimento, o "herói" ganhou uma música dos torcedores.

Segundo o vídeo que viralizou nas redes sociais, um ônibus que reunia parte da torcida do time argentino pegou o caminho errado e rodou até ficar sem gasolina, tendo que encostar na estrada. O grupo estava na Rodovia Saturnino Braga, a BR-494, próximo ao município fluminense de Rio Claro, a cerca de 130 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. O registro mostra um brasileiro que auxiliou os torcedores a conseguir abastecer o transporte e seguir viagem.

Em gratidão, o grupo lhe deu uma camisa do Rosario Central e entoou "Muchas gracias, brazuca" (muito obrigado, brazuca), enquanto o homem se despedia e entrava no seu carro. O grupo seguiu viagem em direção ao Rio, antes de rumar à capital mineira. Outro grupo de torcedores do Rosario fizeram uma pausa em Itapema, no litoral de Santa Catarina.

Um portal de torcedores do Rosario Central divulgou cinco excursões saindo da Argentina para o jogo desta quarta-feira. Todos deixavam o país vizinho no domingo e têm retorno previsto para logo após a partida. O custo total anunciado era 230 mil pesos (cerca de R$ 1,3 mil), incluindo o transporte, comida e bebida. Os ingressos deveriam ser comprados por cada torcedor.

Atlético-MG e Rosario Central estão no Grupo G da Copa Libertadores, junto e Peñarol e Caracas. O time mineiro foi o único brasileiro a vencer na primeira rodada ao bater os venezuelanos por 4 a 1 e lidera o grupo, seguido pelos argentinos, que venceram os uruguaios por 1 a 0.