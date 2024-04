Grêmio perde em casa para o Huachipato e fica em situação difícil na Copa Libertadores

Desta vez com os titulares, o Grêmio foi novamente superado na Copa Libertadores. Na estreia em casa, na Arena do Grêmio, o time gaúcho perdeu por 2 a 0 para o Huachipato-CHI, pela segunda rodada do Grupo C, nesta terça-feira. Com um jogo tecnicamente ruim, a derrota fez o time de Renato Gaúcho ligar o sinal de alerta na competição continental.

Ainda sem pontuar, o Grêmio é o lanterna da chave. O líder é o próprio Huachipato, empatado com quatro pontos com o Estudiante-ARG, que venceu por 2 a 1 o The Strongest-BOL, terceiro, com três.

Mal começou o jogo e o Grêmio já tinha uma bola na trave, com Soteldo, com menos de um minuto. O que parecia ser uma noite tranquila para o time brasileiro, começou a virar pesadelo. Aos 12, a defesa gaúcha afastou mal e Loyola abriu o placar para os chilenos.

Após o gol, o Grêmio se lançou ao ataque, porém desorganizado. Na sua primeira chance, Diego Costa cabeceou e Malanca salvou em cima da linha. Na reta final, Villasanti chegou a empatar, mas o gol foi anulado por impedimento e confirmado pelo VAR. No último lance, Montes arriscou de fora da área e ampliou para o Huachipato, aos 50.

Na segunda etapa, Renato Gaúcho alterou a equipe e foi atrás do prejuízo. Apesar de ter volume ofensivo e mais posse de bola, eram os chilenos que levavam perigo. Rodrigo Ely salvou o que seria o terceiro gol em cima da linha. Enquanto lá na frente, o ataque gremista seguia batendo cabeça e desperdiçando chances.

Com o passar do tempo, o nervosismo das arquibancadas se refletia no campo. Ainda sem conseguir traduzir em gols, os donos da casa sofreram com os contra-ataques. O Huachipato chegou a marcar o terceiro, mas o gol foi anulado por impedimento. Até o apito final, foi um Grêmio desesperado no ataque, com muitos erros de passes, que tiraram de vez a paciência da torcida.

O Grêmio volta a campo no domingo, quando visita o Vasco, às 16 horas, em São Januário, no Rio, na estreia do Campeonato Brasileiro. Pela Libertadores, só volta a atuar daqui a duas semanas, contra o Estudiantes-ARG, fora de casa.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 X 2 HUACHIPATO-CHI

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel (Pepê), Rodrigo Ely e Mayk (Cuiabano); Du Queiroz. Villasanti e Cristaldo (Pavón); Everton Galdino (Gustavo Nunes), Diego Costa e Soteldo (Nathan Fernandes). Técnico: Renato Gaúcho.

HUACHIPATO - Parra; Loyola, Gazzolo, Malanca e Leandro Díaz; Santiago, Montes e Vargas (Jimmy Martínez); Julián Brea (Maxi Gutiérrez), Maxi Rodríguez e Cris Martínez. Técnico: Javier Sanguinetti.

GOLS - Loyola, aos 12, e Montes, aos 50 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cristaldo e Diego Costa (Grêmio); Jimmy Martínez, Santiago Silva e Gazzolo (Huachipato).

ÁRBITRO - Leodan González (URU).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).