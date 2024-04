Romero festeja 'dupla artilharia' pelo Corinthians: 'Tem pessoas que não acreditam'

O atacante Romero teve uma noite inesquecível, nesta terça-feira, na Neo Química Arena. Além de marcar dois gols na goleada por 4 a 0 sobre o Nacional-PAR, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o paraguaio se tornou o maior artilheiro estrangeiro do clube e do estádio corintiano.

"Feliz pela marca, trabalhamos para cumprir marcas, minha família sempre acreditando no meu trabalho, tem pessoas que não acreditam, mas acredito em mim mesmo e sempre trabalho para melhorar. Feliz por ser o maior estrangeiro artilheiro, venho do Paraguai que é um país sem tantos habitantes e de muita pobreza, e sempre temos que batalhar pelas marcas", disse Romero em entrevista à ESPN.

Romero destacou a importância da conquista dos três pontos. "Fico feliz pela vitória, a gente precisava depois do empate fora de casa. Jogamos bem no primeiro e no segundo tempo, tentamos sempre o marcador. Comecei bem o ano, agradeço meus companheiros."

Romero soma 32 gols na Neo Química Arena, superando Roger Guedes (31). Com 55 gols com a camisa alvinegra, o camisa 11 ultrapassou o peruano Paolo Guerrero (54).