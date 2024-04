Julgamento de John Textor, do Botafogo, é adiado no STJD após pedido de vistas no processo

O julgamento de John Textor, dono da SAF do Botafogo, foi adiado nesta terça-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O motivo da suspensão foi o pedido de vistas do processo feito pelo vice-presidente do órgão, Felipe Bevilacqua.

Com o adiamento, a decisão será tomada na próxima sessão do Pleno no tribunal. A audiência é sobre as reclamações feitas pelo empresário americano em partida onde o Botafogo foi derrotado pelo Palmeiras por 4 a 3 pelo Campeonato Brasileiro do ano passado.

Irritado com o resultado, ele fez duas críticas à arbitragem da partida, à CBF, e também ao presidente da entidade, Ednaldo Pereira.

Pelas declarações, Textor recebeu uma punição preventiva e depois foi punido por mais 35 dias. Além disso, foi multado em R$ 25 mil. No entanto, ele obteve um efeito suspensivo para aguardar o julgamento sem cumprir a punição.

O processo corre desde novembro. O empresário foi denunciado três vezes no artigo 243-F (ofensa à honra) e uma no 258-B (invadir local destinado à equipe de arbitragem ou local da partida).

Maurício Neves, relator do processo, foi o único auditor a participar da audiência antes do pedido de vista e votou por uma punição total de 105 dias, além de multa de R$ 75 mil ao dirigente.

O tribunal manteve absolvição de Adryelson pela expulsão no duelo com o Palmeiras, multa de R 5 mil ao Botafogo por arremesso de copos no campo, e a suspensão de 15 dias do vice-presidente geral do associativo, Vinícius Assumpção.

E esse não é o único caso que envolve o polêmico empresário americano. Textor também é alvo de outro processo no STJD. Na próxima segunda-feira, dia 15, o dirigente será julgado sobre a denúncia de manipulação de resultados. A ação acontece no STJD após ele não apresentar provas que disse ter sobre corrupção da arbitragem no Campeonato Brasileiro.