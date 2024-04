Com Carpini pressionado, São Paulo volta ao MorumBis em busca de 1ª vitória na Libertadores

Mais de 20 dias depois, o São Paulo retorna ao MorumBis nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em busca da sua primeira vitória na Copa Libertadores 2024. O time tricolor encara o Cobresal, do Chile, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos. Além do apoio da torcida, a equipe terá retornos importantes para superar um adversário que ainda venceu no ano.

Esta será a primeira partida em casa do São Paulo desde a eliminação para o Novorizontino, nos pênaltis, nas quartas de final do Campeonato Paulista. A queda precoce irritou torcedores, que já começam a questionar o trabalho de Carpini. A equipe tricolor venceu apenas três das últimas dez partidas, e só não foi vazado em apenas cinco dos 15 jogos da temporada. O mau desempenho colocou o treinador em xeque e uma demissão não é descartada em caso de mais uma atuação pouco convincente.

A pressão é ainda maior pelo fato de o Cobresal ainda não ter vencido na temporada. Depois de terminar o Apertura, primeiro turno do Campeonato Chileno, em segundo lugar, a equipe está em penúltimo no Apertura, com cinco derrotas e dois empates, com seis gols marcados e 13 sofridos. Na estreia da Libertadores, o time empatou por 1 a 1, em casa, com o Barcelona de Guayaquil.

A vitória em casa é considerada fundamental, uma vez que o São Paulo joga as próximas duas rodadas fora de casa. Após o duelo com o Cobresal, o tricolor viaja para Guayaquil, no Equador, para encarar o Barcelona, e depois vai para em Calama, na região do deserto do Atacama, a 2.260 metros acima do nível do mar, para o jogo de volta com os chilenos.

Carpini pode ter um reforço de peso para o jogo diante do Cobresal. Calleri participou do treinamento nesta terça-feira e tem boas chances de ser escalado no ataque. Fora do time há um mês por causa de dores provocadas por um cisto na perna, o argentino teve uma boa movimentação. Sua escalação de início, no entanto, vai depender da condição física. Caso não esteja 100%, existe a possibilidade de o atacante entrar no decorrer da partida.

Herói do São Paulo na conquista inédita da Copa do Brasil, Rodrigo Nestor está recuperado de cirurgia para corrigir lesão no menisco e no ligamento colateral medial, e está relacionado para o jogo. Sem entrar em campo desde novembro do ano passado, ele deve começar o jogo no banco de reservas.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X COBRESAL

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e James Rodríguez; Erick, André Silva (Calleri) e Ferreirinha (Luciano). Técnico: Thiago Carpini.

COBRESAL - Requena; Pacheco, Bechtholdt, Alarcón e Sandoval; Navarro, Mesias, Munder e García (Valencia); Diego Coelho, Lezcano. Técnico: Gustavo Huerta.

ÁRBITRO - Carlos Ortega (Colômbia).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).