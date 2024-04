Fortaleza e Red Bull Bragantino querem manter 100% na Sul-Americana; Inter busca 1ª vitória

Após empatar na estreia, o Internacional volta a campo em busca da primeira vitória na Copa Sul-Americana. Outros dois brasileiros, Red Bull Bragantino e Fortaleza, também jogam para manter os 100% de aproveitamento neste início.

O Internacional empatou sem gols com o Belgrano, da Argentina, fora de casa. Assim, tem um ponto no Grupo C, liderado pelo Delfin, do Equador, com três. Na sua estreia no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), às 21h, o Inter duela com o Real Tomayapo, da Bolívia, que foi o time derrotado por 2 a 0 pelo Delfin, seguindo sem pontos.

Red Bull Bragantino e Fortaleza, por outro lado, estrearam com vitórias na estreia. O time paulista superou o Coquimbo Unido, do Chile, por 1 a 0, em casa, no Grupo H. Nesta quarta, às 21h30, faz duelo de líderes com o Racing, da Argentina, no Presidente Perón, em Buenos Aires. Os argentinos venceram o Sportivo Luqueño, do Paraguai, por 2 a 0 no primeiro jogo.

Quem também quer manter o embalo é o Fortaleza, que lidera isolado o Grupo D com três pontos após vencer o Trinidense, do Paraguai, por 2 a 0, fora de casa. Agora fará a sua estreia na Arena Castelão, às 19h, diante do Nacional Potosí, da Bolívia, que ficou no empate por 1 a 1 com o Boca Juniors, em casa.

Confira os jogos desta quarta-feira:

19h

Defensa y Justicia-ARG x Always Ready-BOL

Fortaleza x Nacional Potosí-BOL

21h

Internacional X Real Tomayapo-BOL

Unión La Calera-CHI x Universidad Quito-EQU

21h30

Racing Club-ARG x Red Bull Bragantino

23h

Independiente Medellín-COL x César Vallejo-PER