Bicampeão da Fórmula 1 vai leiloar McLaren rara por mais de R$ 8 milhões

O ex-piloto Mika Hakkinen, bicampeão da Fórmula 1, vai leiloar sua McLaren P1 e ainda oferecer aula de condução a quem der o lance vencedor pelo veículo. O carro faz parte de uma produção limitada de 375 exemplares, com o detalhe de ser um dos sete protótipos de validação (VPs), o que é usado para definir modelos que, muitas vezes, nem saem das fábricas.

A McLaren P1 de Hakkinen é a VP3 utilizada nos testes de durabilidade e será o primeiro do tipo a ir a leilão. O veículo de luxo é híbrido e foi desenvolvido conforme especificações do ex-piloto, além de ter 916 cavalos.

A expectativa da casa de leilões Bonhams, responsável pelo evento, é que o carro seja vendido por um valor entre 1,5 milhão e 2 milhões de euros, cerca de R$ 8,2 milhões a R$ 10,9 milhões na cotação atual.

O veículo é mais delicado que os modelos comuns por ter características próximas a de um carro de corrida. Segundo o jornal espanhol Marca, Hakkinen ainda vai dar aula de condução por um dia para quem der o maior lance. Além disso, o caderno com as anotações dos testes realizados com o carro também está incluso.

O leilão está marcado para o dia 10 de maio deste ano em Mônaco, às vésperas do GP de Fórmula 1 no local, que será em 26 de maio.