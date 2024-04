Guardiola usa relógio milionário em jogo do City na Liga dos Campeões; veja valores

O empate por 3 a 3 entre Manchester City e Real Madrid no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões não foi a única coisa de grande valor vista na terça-feira, no estádio Santiago Bernabéu, na capital espanhola. O relógio de luxo usado pelo técnico do time inglês, Pep Guardiola, durante a partida impressiona pelo seu preço.

Projetado pela marca suíça Richard Mille, o Richard Mille 27-01 tem apenas 50 unidades fabricadas. A peça foi criada para homenagear o tenista Rafael Nadal e pesa 18,83 gramas contando com sua pulseira - a parte mais pesada. A empresa tinha a intenção de fazê-lo um dos relógios mecânicos mais leves do mundo.

Apesar da leveza, o relógio é capaz de suportar acelerações acima de 5.000 G. A Richard Mille o descreve como "um triunfo da engenharia e da tecnologia" e "uma das construções arquitetônicas mais inovadoras dos últimos anos".

O quanto custa o objeto é o que mais surpreende. Tanto a exclusividade quanto a tecnologia empregada em sua fabricação fazem o relógio ser avaliado em 1,3 milhão de euros. Na conversão para reais, a peça chegaria a aproximadamente R$ 7 milhões, na cotação atual.

A partida válida pelas quartas de final da Liga dos Campeões terminou empatada por 3 a 3, com gols de Bernardo Silva, Foden e Gvardiol para o lado inglês, e de Rodrygo, Valverde e Rúben Dias (contra) para o lado espanhol. O resultado deixa a decisão para ser disputada no Etihad Stadium, casa do City.

Manchester City e Real Madrid voltarão a se enfrentar na próxima quarta-feira, dia 17, às 16h (horário de Brasília). O vencedor do confronto avança às semifinais da Liga dos Campeões e disputa vaga na finalíssima contra o ganhador de Arsenal x Bayern de Munique.