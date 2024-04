Endrick treina, mas pode ser poupado no Palmeiras na Libertadores

O técnico Abel Ferreira contou com um reforço e uma baixa no treino do Palmeiras, nesta quarta-feira. O atacante Endrick treinou com os demais jogadores no gramado, enquanto o volante Zé Rafael não participou da atividade. O clube paulista não confirmou se o meio-campista será desfalque na partida contra o Liverpool, na quinta, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores.

Endrick vinha como dúvida desde o mês passado, em razão do desconforto que sentiu na perna direita ainda no amistoso da seleção brasileira com a Espanha, em Madri. Na segunda partida da final do Paulistão, o jovem jogador deixou o confronto mais cedo, no segundo tempo.

Zé Rafael, por sua vez, ficou fora do minijogo em campo reduzido que o técnico Abel Ferreira comandou nesta quarta, com foco na parte tática e técnica. O volante foi preservado por "desgaste acumulado", de acordo com o clube. Ele fez um trabalho individual no centro de excelência.

Se Zé Rafael não teve condições de treino, outro volante treinou normalmente e deverá ser titular na quinta. O argentino Aníbal Moreno projetou jogo complicado contra os uruguaios. "O Liverpool é um time muito forte como todas as equipes uruguaias e nós já viramos a página. Agora estamos com o foco no jogo de amanhã (quinta). Esperamos fazer o nosso melhor e conseguir os três pontos", projetou.

ARENA BARUERI

O time paulista vai jogar apenas uma vez no Allianz Parque nas primeiras nove rodadas do Brasileirão. O clube trocou seu estádio pela Arena Barueri em três partidas por sua própria decisão, devido a choques de datas com shows já agendados para o estádio localizado na capital.

As partidas que saíram do Allianz Parque e foram transferidos para Barueri são contra Internacional (17/04), Athletico-PR (12/05) e Vasco (26/05). Nestas datas, o estádio palmeirense receberá apresentações musicais de Jonas Brothers, Louis Tomlinson e Andrea Bocelli.