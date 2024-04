Ronaldinho Gaúcho marca presença em PSG x Barcelona e é ovacionado

Ronaldinho Gaúcho foi uma das atrações do jogo entre Paris Saint-Germain e Barcelona pela Liga dos Campeões desta quarta-feira mesmo sem entrar em campo. O brasileiro esteve no Parc des Princes e fez questão de cumprimentar os torcedores que estavam no estádio antes do apito inicial.

Quando se aproximou da arquibancada, o ex-jogador ouviu gritos de "Ronaldinho, Ronaldinho". O PSG foi o primeiro clube europeu que o brasileiro representou. A história na equipe ocorreu entre 2001 e 2003, e foram dois títulos conquistados. Em seguida, entre 2003 e 2008, Ronaldinho vestiu a camisa do Barcelona e levantou oito troféus com o time espanhol.

Ronaldinho também deu um abraço em Raphinha, Marquinhos e Mbappé antes de a partida começar. Ronaldinho não foi a única personalidade do esporte presente no jogo. Bem à sua frente estava o piloto francês de Fórmula 1, Pierre Gasly, da Alpine.

A presença de Ronaldinho parece ter animado os jogadores, e a partida teve cinco gols. O Barcelona venceu por 3 a 2 com direito a dois gols do atacante brasileiro Raphinha.