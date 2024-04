Palmeiras tenta superar cansaço após título para vencer o Liverpool-URU na Libertadores

Campeão paulista no último domingo, ao vencer o Santos por 2 a 0 no Allianz Parque, o desgastado Palmeiras volta ao estádio às 21 horas desta quinta-feira, em busca da primeira vitória na Libertadores. Depois de empatar por 1 a 1 com o San Lorenzo na estreia dentro do Grupo F, o time comandado por Abel Ferreira duela com o Liverpool, do Uruguai, que também empatou por 1 a 1 na primeira rodada, com o Independiente Del Valle.

Abel, que vem batendo na tecla do calendário carregado do futebol brasileiro, pretende mandar um time misto a campo para poupar os atletas que estão mais cansados. Endrick, por exemplo, não está 100% fisicamente, como disse o próprio treinador na coletiva de imprensa depois da conquista do título do Paulistão.

"Foi difícil, porque ele chegou da seleção com uma pancada muito grande na coxa. Mesmo hoje (domingo, na final) não foi o Endrick que conhecemos, estava 70%. Mas mesmo a 70% ele tem algo dentro dele", afirmou o português.

Sem o jovem astro, Rony deve voltar a figurar no time titular. Lázaro, que ganhou uma vaga no ataque contra os santistas, pode perder a posição para Luís Guilherme, dono de boa atuação ao entrar no segundo tempo no domingo. Mayke e Gustavo Gómez podem ser poupados, pois deixaram o campo com dores.

Ausência certa é a do meio-campista Zé Rafael, que sentiu dores nas costas durante a decisão do Estadual e não participou de nenhum treinamento da semana. Ele realizou apenas trabalhos na parte interna da Academia de Futebol. Por isso, Richard Ríos deve começar jogando contra o Liverpool.

O time uruguaio, por sua vez, chega aliviado para o duelo em São Paulo. No final de semana, venceu o Fénix por 3 a 1 no Campeonato Uruguaio e encerrou uma série de oito jogos sem vitória na temporada. Até então, somava três empates e cinco derrotas.

O único desfalque do técnico Emiliano Alfaro é o zagueiro Enzo Martínez, expulso na partida contra o Independiente del Valle, na semana passada. Uma das principais armas do Liverpool é jovem atacante Luciano Rodríguez, de 20 anos, apontado como uma das principais promessas do futebol uruguaio.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X LIVERPOOL

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo e Piquerez (Vanderlan); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Lázaro (Luis Guilherme), Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

LIVERPOOL-URU - Lentinelly; De Los Santos, Jean Rosso e Cayetano; Amaro, Barrios, Lucas Lemos, Wasilewsky e Samudio; Rodríguez e Ocampo. Técnico: Emiliano Alfaro.

ÁRBITRO - Angel Artega (VEN).

HORÁRIO - 21 horas.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.