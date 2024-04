Botafogo visita LDU por reabilitação na Libertadores em estreia do técnico Artur Jorge

Depois de estrear com derrota em casa na fase de grupos da Copa Libertadores, o Botafogo busca reabilitação na segunda rodada, mas terá um duelo complicado. Nesta quinta-feira, às 19h, encara a LDU, do Equador, no estádio Casa Blanca, em Quito, capital equatoriana localizada a 2.850 metros acima do nível do mar. A partida marcará a estreia do técnico português Artur Jorge no clube carioca.

Na última semana, o Botafogo recebeu o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Engenhão, e foi superado por 3 a 1. Assim, está em quarto e último lugar do Grupo D, atrás dos próprios colombianos e do Universitario, do Peru, ambos com quatro pontos, mas já com dois jogos.

Para sua primeira partida, Artur Jorge terá nada menos do que cinco desfalques. O lateral-direito Rafael, o lateral-esquerdo Marçal, o meia Eduardo e o atacante Savarino estão lesionados. Além disso, o lateral-direito Damián Suárez cumpre o segundo jogo de suspensão por conta da expulsão direta na fase preliminar.

Mateo Ponte deve ser titular na lateral-direita, Óscar Romero no meio-campo e Jeffinho no ataque. O setor defensivo deve seguir com Lucas Halter e Alexander Barboza.

Apresentado nesta semana, Artur Jorge garantiu que manterá seu estilo ofensivo. "Não seria muito coerente se dissesse que minha ideia é manter o que está sendo feito. Meu objetivo nesse momento é fazer com que este Botafogo possa ser uma equipe dominante. Temos que garantir uma coisa: que seremos sempre uma equipe corajosa, determinada e que possa jogar para ganhar contra quem for."

A LDU também foi derrotada na estreia, por 2 a 1, fora de casa, para o Universitario. Está em terceiro, à frente do Botafogo por conta do saldo de gols (-1 a -2). No último sábado, pelo Campeonato Equatoriano venceu o El Nacional por 2 a 1, fora de casa, alcançando 12 pontos em quinto lugar. Sem desfalques, deve ter a base do time do primeiro jogo.

O técnico Josep Alcácer comentou que a vitória no campeonato nacional anima o time. "O impulso esportivo e emocional que este jogo nos deixou é importante. Temos uma ideia muito clara de onde queremos chegar, sabemos qual é o caminho. Os jogadores estão se esforçando e este grupo quer mais."

FICHA TÉCNICA

LDU-EQU X BOTAFOGO

LDU - Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez e Leonel Quiñónez; Lucas Piovi, Sebastián González, Jhojan Julio e Lisandro Alzugaray; Michael Estrada e Alex Arce. Técnico: Josep Alcácer.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Gregore e Óscar Romero; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Jeffinho. Técnico: Artur Jorge.

ÁRBITRO - Andres Matonte (URU).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.