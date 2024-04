Cruzeiro e Cuiabá buscam primeira vitória na Copa Sul-Americana

Dois times brasileiros entram em campo nesta quinta-feira pela 2ª rodada da Copa Sul-Americana. Após estrearem com empates, Cruzeiro e Cuiabá buscam a primeira vitória, respectivamente, contra Alianza Petrolera-COL e Metropolitanos-VEN.

O jogo entre Cruzeiro e Alianza Petrolera-COL, válido pelo Grupo B, está marcado para as 21 horas (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. Enquanto o time celeste foi até o Equador e empatou sem gols com o Universidad de Quito, o adversário perdeu em casa para o Unión La Calera-CHI, por 1 a 0.

Em crise, o Cruzeiro ainda não sabe se vai poder contar com o recém-contratado Fernando Seabra na beira do gramado. Escolhido como substituto do argentino Nicolás Larcamón, demitido após perder o título mineiro para o Atlético-MG, o treinador não tem a licença exigida pela Conmebol.

O adversário também não atravessa um bom momento. A sequência de seis jogos sem vitória e a penúltima colocação no Campeonato Colombiano também fizeram a diretoria do Alianza Petrolera-COL trocar de treinador. Hubert Bhodert chegou para o lugar de César Torres e vai estrear no Mineirão.

Embalado pelo título mato-grossense conquistado no último final de semana, o Cuiabá busca a primeira vitória diante do Metropolitanos-VEN, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Olimpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela.

Na estreia, o Cuiabá recebeu o Lanús-ARG e ficou no empate por 1 a 1. Os times dividem a vice-liderança do Grupo G. Já o Metropolitanos-VEN é o lanterna depois de ter perdido para o Deportivo Garcilaso, por 3 a 2, no Peru.

CONFIRA OS JOGOS DESTA QUINTA-FEIRA PELA SUL-AMERICANA

19h

Lanús-ARG x Deportivo Garcilaso-PER

Metropolitanos-VEN x Cuiabá

21h

Coquimbo-CHI x Sportivo Luqueño-PAR

Cruzeiro x Alianza Lima-COL

23h

Delfin-EQU x Belgrano-ARG