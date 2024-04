Bia Haddad abre confronto do Brasil com a Alemanha no Ibirapuera pela Billie Jean King Cup

Principal tenista do Brasil, Beatriz Haddad Maia vai abrir o confronto com a Alemanha, nesta sexta-feira, pela fase classificatória da Billie Jean King Cup. A tenista número 1 do Brasil e 13ª do mundo enfrentará Laura Siegemund, 85ª do ranking da WTA, no primeiro dia de disputas no saibro do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

As duas tenistas vão para a quadra às 18h30 desta sexta. Na sequência, a série melhor de cinco jogos terá Laura Pigossi, medalhista de bronze nas duplas na Olimpíada de Tóquio, contra Tatjana Maria, 66ª do mundo e principal tenista alemã deste confronto. Os duelos foram decididos por sorteio nesta quinta.

No sábado, a programação começará às 15h. Mais uma vez, Bia abrirá o dia. Desta vez, enfrentará Maria. O jogo seguinte terá Laura, 125º do ranking de simples, e Siegemund. As duas tenistas alemãs são as mais velhas de todo o confronto. Ambas têm 36 anos.

Se houver necessidade, haverá a partida de duplas ainda no sábado. O Brasil terá força máxima, com Bia jogando com Luisa, que levou o bronze na última Olimpíada com Laura. As brasileiras enfrentarão Anna-Lena Friedman e a veterana Angelique Kerber, nome mais famoso do duelo.

Com seguidos problemas de lesão nos últimos anos, Kerber é a atual 333ª do ranking de simples. Mas já foi a número 1, faturou três títulos de Grand Slam e foi vice-campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016. O jogo, se confirmado, será uma nova oportunidade para Luisa e Bia jogarem juntas, já visando a Olimpíada de Paris-2024, que começa no fim de julho.

HISTÓRICO NEGATIVO

O Brasil tem uma história negativa contra a Alemanha na Billie Jean King Cup, que era conhecida como Fed Cup. Em cinco confrontos, as alemãs venceram todos. Dois deles foram recentes. No ano passado, jogando em Stuttgart, as anfitriãs venceram por 3 a 1 jogando nas mesmas condições, no saibro e em quadra coberta.

Na ocasião, as escalações eram exatamente as mesmas. O time brasileiro ainda tem Carolina Meligeni e Ingrid Martins. Em 2021, a derrota foi mais dolorosa. As brasileiras caíram por 4 a 0 diante da torcida, no Costão do Santinho, em Florianópolis.

"O que está muito claro é que elas formam um time forte. Este é um confronto que tem bastante história, com ótimas representantes. Sabemos que o histórico não nos favorece. Mas estamos construindo algo grande e importante nos últimos anos, melhorando a cada temporada e jogando juntas. Estamos aprendendo com estes confrontos", comentou Luisa Stefani, 11ª do mundo no ranking de duplas.

Laura Pigossi também demonstrou confiança em um resultado diferente contras as alemãs. "A gente vem crescendo muito contra a Alemanha. Em Stuttgart, batemos na trave. Estamos nos consolidando como time. Chegou o momento, vamos jogar em casa, com a torcida nos apoiando, com a energia a nosso favor. Temos tudo para abraçar o momento e deixar a alma e o coração ali na quadra."