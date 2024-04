Camisa rara usada uma única vez por Michael Jordan vai a leilão; veja valor

Uma camisa utilizada apenas uma vez por Michael Jordan vai a leilão. A jersey foi usada pela lenda do basquete em 1985, durante um amistoso na Itália. Quem quiser ficar com o item histórico precisará desembolsar no mínimo US$ 420 mil dólares (R$ 2,1 milhões), que é o preço inicial definido pela casa de leilões Sotherby's.

A partida em questão foi entre Stefanel Trieste e Mobilgirgi Caserta (hoje, Pallacanestro Trieste e Juvecaserta Basket, respectivamente) e ocorreu na cidade de Trieste, no Norte da Itália. Jordan tinha, na época, 22 anos e estava na segunda temporada na NBA, jogando no Chicago Bulls.

O astro foi para a Itália a pedido da Nike, parceira comercial desde que foi draftado, em 1984, para divulgar os novos tênis Air Jordan 1. Em uma ação, ele entrou em quadra com o uniforme laranja número 23 do Stefanel Trieste. A intenção era que Jordan vestisse também a camisa do outro time, mas ele preferiu apenas jogar por um lado.

Não há certeza sobre quantos pontos Jordan marcou na partida. Há relatos de que foram 40. Segundo a casa que organiza o leilão, também já foram citados 30 e 41 pontos. Por isso, a organização do leilão acatou 30 pontos como a marca mais aceitável. Após a partida, a camisa foi dada para o então presidente do Trieste, Giuseppe "Bepi" Stefanel, que posteriormente a passou para seu filho, Carlo.

O que se sabe também é que Jordan foi responsável por uma enterrada que fez a tabela quebrar, espalhando cacos de vidro na quadra. A peça a ser leiloada foi autenticada pela MeiGray, empresa de colecionadores e autenticação de produtos esportivos. Já o autógrafo passou pelo crivo da James Spence Authentication.

Michael Jordan foi campeão da NBA seis vezes, o melhor jogador da liga outras cinco, e seis vezes o melhor jogador das finais. Ele também conquistou duas medalhas de ouro olímpicas com os Estados Unidos. Fora das quadras, foi um fenômeno comercial. Jordan acumula fortuna de US$ 3,75 bilhões (R$ 18,6 bilhões), segundo a Sportico, que o coloca como atleta mais bem pago da história. Aposentado há 20 anos, o astro continuou a faturar e chegou a ganhar ainda mais anualmente do que recebia enquanto era jogador.