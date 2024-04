A caminho do Fortaleza, Felipe Jonatan se despede do Santos: 'Orgulho que nem todos podem ter'

O lateral Felipe Jonatan usou as redes sociais nesta quinta-feira para se despedir do Santos. A caminho do Fortaleza, que aguarda a chegada do jogador para fazer o anúncio oficial, o atleta rescindiu com o clube paulista para tomar novos rumos na carreira. Ele foi envolvido em uma troca com o time cearense por Gonzalo Escobar, este é aguardado na Vila Belmiro nos próximos dias.

"É um orgulho que nem todos podem ter", postou Felipe Jonatan, com um emoji com lágrimas nos olhos, em uma clara referência ao hino do clube, o qual representou em 210 jogos, tendo balançado as redes em seis oportunidades.

Felipe Jonatan chegou aos Santos em 2019 e foi um dos destaques do vice-campeonato da Copa Libertadores do ano seguinte, quando acabou perdendo o título para o Palmeiras, de Abel Ferreira, o mesmo que o venceu na decisão do Campeonato Paulista, no último domingo.

No ano passado, Felipe Jonatan sofreu uma grave lesão no joelho, ficando fora de ação por oito meses. Retornou nesta temporada e não demorou para recuperar a titularidade. Foram 14 partidas e duas assistências no Paulistão. No entanto, sentiu a necessidade de uma mudança e chegou amigavelmente a um acordo com a diretoria do clube, que antecipou sua rescisão contratual em troca de receber o lateral Escobar de forma definitiva. O vínculo terminava em fevereiro de 2025.

Já sem o lateral, o Santos treinou nesta quinta de olho na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, ainda sem data marcada. A primeira partida do clube será diante do Paysandu, na Vila Belmiro.