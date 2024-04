Ronaldo, Dunga e Mauro Silva são homenageados pela Conmebol durante Congresso

A Conmebol homenageou os brasileiros Mauro Silva, Dunga e Ronaldo Fenômeno durante o 78º Congresso da entidade, realizada nesta quinta-feira, na cidade de Luque, no Paraguai. O ex-atacante e dono da SAF do Cruzeiro subiu ao palco e recebeu um troféu das mãos do presidente Alejandro Domínguez.

"É um prazer receber o 'Fenômeno' para falar sobre o presente e o futuro do melhor futebol do mundo. Ronaldo, meu amigo, é campeão da Copa América, bicampeão da Copa do Muno, na qual se destaca como o maior artilheiro da América do Sul. Obrigado por se juntar a nós no 78º Congresso da Conmebol", disse o presidente, após parabenizar todos os jogadores condecorados. Além dos brasileiros, os argentinos Nery Pumpido e Oscar Ruggeri também foram condecorados.

"Dissemos em 2016 que a Conmebol tinha uma dívida histórica e que íamos fazer justiça. Assim, em nome de todos nós que formamos o conselho da entidade, um pedido de desculpas, porque demorou muito tempo, mas a justiça foi feita e é justo reconhecer e agradecer pelo que fizeram para o nosso futebol. Sem vocês e os seus méritos, não teríamos sido o que somos e o futebol sul-americano não teria tido o status que tem hoje", afirmou Domínguez.

O trio brasileiro esteve presente na conquista do tetracampeonato mundial da seleção brasileira, sob o comando de Carlos Alberto Parreira. Já Ronaldo participou também e foi o grande destaque do penta, em 2002, com Luiz Felipe Scolari.

O mandatário aproveitou o Congresso para convocar os torcedores para a Copa América, que será realizada nos Estados Unidos. "Queremos convidá-los para a nossa Copa América. Conhecemos as 16 equipas, já temos mais de 700 mil bilhetes vendidos e esperamos chegar a 1,5 milhão. Que esta festa realce o futebol sul-americano para o lugar mais alto."