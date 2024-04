Cruzeiro abre 3 a 0, mas leva empate no último lance; Cuiabá vence 1ª na Sul-Americana

A quinta-feira poderia ter sido muito mais positiva para os times brasileiros na Copa Sul-Americana. Isso porque, depois de abrir 3 a 0 no placar com 20 minutos de jogo, o Cruzeiro vacilou e acabou empatando com o Alianza Petrolera-COL, por 3 a 3, mesmo jogando no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Lucas Romero, Zé Ivaldo e Matheus Pereira marcaram para o time mineiro, enquanto Batalla, duas vezes, e Figueroa, no último minuto do segundo tempo, marcaram os gols colombianos. Com o resultado, o Cruzeiro segue sem vencer no Grupo B, com dois pontos somados em dois jogos. O rival, por sua vez, acumulou o primeiro ponto.

O duelo marcou a estreia do técnico Fernando Seabra que chegou para substituir Nicolás Larcamón no Cruzeiro. Do outro lado, o Alianza Petrolera também trocou de técnico nesta semana - saiu César Torres, chegou Hubert Bhodert - e parece que mudança surtiu efeito.

Já o Cuiabá contou com um show de Deyverson - que marcou os dois gols - para vencer o Metropolitanos-VEN, fora de casa, no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela, por 2 a 0. O atacante marcou três vezes na primeira etapa, mas o segundo tento acabou sendo anulado.

Esse foi o primeiro resultado positivo do time mato-grossense no torneio, que chegou aos quatro pontos, na liderança do Grupo G, empatado com o Lanús-ARG. Logo atrás aparece o Deportivo Garcilaso-PER, com três, enquanto o Metropolitanos-VEN é o lanterna, ainda sem pontos.